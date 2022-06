Preocupación de los operadores turísticos por la falta de combustible

Gran parte del país está afectado por la falta de gasoil. Un problema que está lejos de tener una solución en el corto plazo, y por el contrario, todo hace indicar que con el correr de los días la situación se agravaría a un más. Las alarmas del campo, el sector fabril y las economías regionales de diecinueve provincias están en rojo y el turismo, a un mes del comienzo de la temporada alta de invierno, no es la excepción.

Operadores turísticos advierten sobre la cancelación de excursiones por falta de gasoil y temen que la situación se complique a un más durante las vacaciones de invierno, por la pérdida de turistas que se movilizan con sus vehículos particulares y que ante el faltante de combustibles puedan decidir no ir de vacaciones por el temor a quedar varados en medio de la ruta.

Entidades relacionadas con el turismo, la gastronomía y la hotelería de Mendoza le enviaron una a carta al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, solicitándole su intervención urgente por el faltante de gasoil. Hasta el momento, los empresarios turísticos no han recibido respuestas y creen que la actividad puede paralizarse si la situación no se regulariza, no solo el próximo fin de semana largo, sino también para las vacaciones de invierno.

MDZ hablo con Aldo Elías vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de Turismo y con legisladores de la oposición que integran las comisiones de turismo, quienes expresaron el malestar del sector conocido como la industria sin chimenea.

Elías dijo a MDZ que por el momento no tienen referencias de una gran preocupación en el sector “mas allá de lo que sabemos todos del faltante de combustibles”, y agregó: “Me da la impresión que a partir de la medida que tomo YPF, (de cobrar un precio diferenciado a los vehículos extranjeros), va a haber un reacomodamiento y se va a poder tener una cierta normalidad. No me imagino que pueda afectar a la actividad turística, salvo que esto se vaya de línea”

Asimismo, Elías afirmo que las operadoras de turismo terrestre no han cancelado viajes, pero “de agravarse la situación por la falta de Gasoil el ministerio de Transporte debería buscar una alternativa que satisfaga a todos“.

Un importante operador turístico del norte argentino habló con MDZ sobre la falta de gasoil: “Nos estamos organizando entre las empresas para la salida normal de las excursiones, y para mantener el servicio. Pero no sabemos si podemos cumplir con los servicios el próximo fin de semana largo y de seguir sin gasoil va a ser muy difícil que podamos trabajar en las vacaciones de invierno”.

El operador turístico denunció que las combis y los colectivos de turismo recorren entre 8 y 10 estaciones de servicio en el día y “la mayoría no tiene combustible y las que tienen cargan con cupos mínimos”.

Por su parte la Cámara Entrerriana de Turismo (CET) advirtió que “sin combustible, no hay forma de que los turistas nos visiten, independientemente del medio en el que arriben a nuestra provincia”.

Desde la oposición piden al Gobierno que resuelva de manera urgente la crisis del gasoil. La senadora provincial de Juntos por el Cambio Flavia Delmonte, presidenta de la Comisión de Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo afirmó que toda la provincia de Buenos Aires está afectada por la falta de este combustible, “y las consecuencias no se dimensionan". "Esto afecta a la industria y al campo, repercute de lleno en los costos de logística, hace peligrar la llegada a góndolas de varios productos. Es una crisis económica y social, de la que nadie se hace cargo”.

La legisladora por la quinta Sección Electoral -comprende, entre otros, a municipios de la costa atlántica bonaerense- agregó: “Es importante poner en la agenda pública el grave problema de desabastecimiento de gasoil en gran parte de nuestro país. Varios prestadores de servicios turísticos me manifestaron su preocupación ante la inminente llegada de las vacaciones de invierno. Espero que el Gobierno trate seriamente este tema y garantice el abastecimiento de combustible para que los medios de transporte funcionen correctamente. Hay que dejar de buscar excusas y ponerse a trabajar para solucionarle los problemas a la gente”.

El próximo fin de semana largo la situación podría complicarse en Mar del Plata, debido a que las petroleras redujeron un 25% los cupos para las estaciones de servicio.