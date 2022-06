Un curso de apenas 4 horas puede servir para salvar una vida

La Cruz Roja Argentina cumple este viernes 10 de junio 142 años en el país en conmemoración a la ratificación del primer Convenio de Ginebra, a cargo de Nicolás Avellaneda. Después de casi un siglo y medio, capacitan en primeros auxilios a 50 mil personas por año e imparten 9 capacitaciones que no requieren estudios previos.

La Cruz Roja Argentina cuenta con 66 filiales y 35 escuelas distribuidas por todo el territorio nacional. De la organización egresaron más de 200 mil profesionales en especialidades de la salud y este año están enfocados en el Plan "Argentina Resiliente". Este trata de fortalecer capacidades para que personas y comunidades estén mejor preparadas frente a posibles futuras emergencias, desastres y crisis socioeconómicas.

Este plan también prevé la formación de equipos comunitarios capacitados en Primeros Auxilios; la implementación de proyectos liderados por personas jóvenes en beneficio de la juventud; y, el despliegue de Unidades Sanitarias Móviles en distintas localidades del país como en Santo Tomé, Corrientes, donde asiste a la recuperación comunitaria tras los incendios forestales que afectaron a la provincia.

De todos los módulos, el más popular es el de RCP (respiración cardiopulmonar). El curso dictado en todas sus sedes, ya sea para personas de la comunidad como para empresas, NUMEROS Y DATOS

Un día en el curso de RCP

El curso de RCP consta de 4 horas con un recreo de 15 minutos. Nos acercamos a la sede de Villa Crespo que se ubica en Avenida Córdoba, en la capital bonaerense. El curso inició con una presentación y una charla y un video institucional. Después de la charla introductoria, Kelly, enfermero y nuestro instructor, comenzó explicándonos la importancia de saber hacer RCP.

Hacer RCP en el momento correcto y de la manera indicada hasta que llegue un profesional médico puede marcar una diferencia en la vida de la persona afectada. Está comprobado que más del 80% de las veces que ocurre una muerte súbita la persona está fuera del hospital pero cerca de alguna otra persona.

Foto: Cruz Roja Argentina

Entonces, realizar el curso no solo resulta útil e interesante para uno, sino también para el entorno. Una vez explicadas las técnicas y preestablecida la manera de proceder -que es igual en todo el mundo- pasamos a la acción. El primer paso es asegurar la escena porque lo importante no solo es ayudar a la persona que está siendo afectada, sino también no ponernos a nosotros o a terceros en riesgo.

Una vez que es seguro proceder, pasamos a revisar la conciencia de la persona y si notamos -por medio de las técnicas- que no respira o que entró en paro, se debe llamar a los servicios de emergencias, en el caso de Ciudad Autónoma de Buenos Aires sería el 107.

Después de haber llamado al personal médico pasamos a realizar el RCP. Nos agachamos en el suelo y ponemos manos a la obra. Kelly nos recuerda constantemente, cuando hacemos las compresiones debemos prestar atención a nuestra posición, a la del paciente y aunque tenemos que concentrarnos en los movimientos, no perder de vista el entorno.

Realizar el curso de RCP es una experiencia increíble, no tiene comparación con otros cursos cuando tomas la dimensión que, si lo haces correctamente, podes alargar la vida de alguien, aunque sea, hasta que llegue el personal médico. También nos recuerdan que a pesar de que internet sea muy útil o series sobre médicos donde vemos cómo se realizan algunas técnicas o inclusive con uno de los capítulos favoritos de la serie The Office, se deben aprender de expertos y solo realizarlas quienes hayan realizado un curso o tengan los estudios necesarios.

Proyecto de Ley

El médico y político argentino, Horacio Lores, presentó un proyecto de ley para que en el ámbito escolar los adolescentes y los docentes aprendan los "criterios básicos de reacción en situaciones de emergencia ante personas accidentadas o que estén sufriendo un ataque cardiorrespiratorio y por otro lado estimular una concientización en los mismos (...)".

Los objetivos de esta ley son varios pero lo fundamental es que se aprendan las técnicas básicas de reanimación cardiopulmonar (RCP) y así poder saber como reaccionar ante situaciones que ponen en peligro la vida de una persona.