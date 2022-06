Tres consejos imperdibles de Stephen Hawking para universitarios

Además de ser un exitoso científico y divulgador, Stephen Hawking logró construir un vínculo cercano con la gente gracias a su simplicidad y su sentido del humor, entre otras cosas. En esta oportunidad, recordamos algunos de los consejos que dio para los universitarios y compartimos todo lo que hay que saber al respecto.

Stephen Hawking falleció en 2018 a los 76 años - Fuente: muyinteresante.es

Stephen Hawking: consejos para universitarios y para la vida misma

1. Ante todo, sé genuino y simple



De acuerdo con este científico británico que escribió grandes libros sobre divulgación y que, para sorpresa de muchos, también se dedicó a la literatura infantil, uno de los mayores errores que suelen cometer los jóvenes es el de querer aparentar lo que no son con tal de agradar a los demás.



En este sentido, el británico recomendó que hay que ser genuino y mantenerse fiel a sí mismo. En línea con esto, dijo que hay que ser simple en todo sentido, ya sea a la hora de estudiar y aprender como al momento de afrontar los distintos problemas que se presenten.



2. Diviértete y ten esperanza



Para Hawking, estudiar y perfeccionarse es prácticamente igual de importante que el hecho de divertirse. En otras palabras, podría decirse que rechazaba la solemnidad y que, con este consejo, invitaba a disfrutar de las pequeñas acciones de la vida, la cual, según él, pasa demasiado rápido.



De la mano de este consejo se presenta uno igual de destacado y necesario, que consiste en tener esperanza y vivir la vida con confianza. Al respecto, Hawking dio el ejemplo al convivir durante toda su adultez con una dura enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).



3. No trabajar demasiado duro



Por último, y no por esto menos importante, se dice que Stephen Hawking le dedicaba aproximadamente una hora por día a sus estudios universitarios. No obstante, esto hay que tomarlo con pinzas debido a que este prestigioso científico británico habría gozado de un coeficiente intelectual de 160, cifra sumamente superior a la media.



Eso sí: su consejo de no trabajar demasiado duro podría traducirse en que claramente hay que esforzarse, pero que esto no debe generar un nivel de autoexigencia que cause, a su vez, un sentimiento de frustración e inseguridad.



Luego de leer todo esto, ¿qué opinas acerca de estos consejos que Stephen Hawking pronunció específicamente para los jóvenes universitarios?