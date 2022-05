Cuánto ganan los presidentes de América Latina y qué lugar ocupa Alberto Fernández

Una investigación realizada por el medio Bloomberg demostró quiénes son los presidentes que más ganan en América Latina. Y sus ganancias no son proporcionales a las economías de sus países.

Los mandatarios con salarios más altos son Luis Lacalle Pou, Uruguay, y Alejandro Giammattei, de Guatemala. Mientras que las remuneraciones más bajas son la de los mandatarios de Bolivia, Argentina y Perú.

Por otro lado, hay dos mandatarios que aseguran donar sus sueldos y estos son: Luis Abinader, presidente de República Dominicana, y el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso.

Por otro lado, se desconoce el salario de los presidentes de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

Los que más ganan

Luis Lacalle Pou, el mandatario uruguayo percibe un salario de u$d 20.956,95. En el segundo lugar se encuentra el mandatario de Guatemala, Alejandro Giammattei, que posee un salario de u$d 4388,23. Sin embargo, este monto se ve aumentado a u$s 19.576,15 gracias a bonos y gastos de representación. Por el momento no hay un registro del salario de Gabril Boric, pero si se toma en consideración el salario de Sebastián Piñera, la remuneración del joven mandatario sería de unos u$d 8403,34. En el cuarto puesto se encuentra el mandatario colombiano Iván Duque quien percibe un salario bruto de u$s 10.170,33.

Ingresos medios

En el quinto puesto aparece el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, hay una divergencia en cuanto a su salario. Por un lado, según la Nómina Transparente, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, el mandatario recibe u$s 8317,27. Mientras que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, que señala que AMLO cobra u$s 8106,46.

En mitad de la tabla aparece el mandatario de Panamá, Laurentino Cortizo, quien percibe u$s 7000 brutos por su labor: u$s 4000 son por su tarea como mandatario y u$s 3000, son gastos de representación, según informa la propia presidencia panameña.

Sorpresivamente en el sexto puesto aparece Jair Bolsonaro. El mandatario brasileño recibe, sin contar su jubilación de militar retirado, u$s 6629,10.

Ingresos bajos

En el séptimo puesto se encuentra el mandatario argentino Alberto Fernández quien percibe un salario de u$s 5650,56. Seguido al mandatario argentino está Xiomara Castro de Honduras con u$s 5609,54 y el mandatario paraguayo Aldo Benítez con u$s 5532,42.

Por último, los presidentes que menos ganan en la región son: Nayib Bukele en El Salvador con u$s 5181,72, Pedro Castillo en Perú con u$s 4285,94 y Luis Arce en Bolivia con u$s 3535.