El ránking definitivo de las mejores y peores películas de Star Wars

Cada 4 de mayo se celebra el Día Mundial de Star Wars, una de las sagas más reconocidas del mundo. La iniciativa fue llevada a cabo en un principio por los fans debido a cómo suena fonéticamente en inglés: May the 4th (4 de mayo) suena muy parecido a “May the fourth be with you (Que la fuerza te acompañe)”, frase célebre de las películas. Con el tiempo, la franquicia que actualmente pertenece a Disney tomó esta fecha para realizar todo tipo de eventos con sus admiradores.

A casi 45 años de su estreno en la pantalla grande, La Guerra de las Galaxias cuenta con 9 películas divididas en 3 trilogías además de 2 spin-offs y 6 series. Aunque, en general, el público cree que el nivel de la trilogía original (1977-1983) nunca fue alcanzado. Esto, de alguna manera, abre el debate acerca de si las secuelas realmente nunca superan a sus predecesoras.

Uswitch, proveedor de servicios de banda ancha y servicio de comparación de precios, hizo un estudio con las 20 franquicias de películas más taquilleras y sus secuelas para identificar las mejores y las peores. El informe reunió los puntajes de los sitios con reseñas más prestigiosos: IMDb, Metacritic y Rotten Tomatoes. El promedio de estos sumado a los ingresos y rentabilidad de la taquilla de cada una de las películas dieron los resultados finales. En el caso de Star Wars, solo se tuvo en cuenta los 9 films de la saga Skywalker, dejando de lado los spin-offs.

La puntuación de todas las películas de la saga, en orden cronológico

Efectivamente, los números colocan a la primera trilogía como la mejor valorada, promediando 7,52 puntos sobre 10. La calificación más alta de estas y de toda la saga la tiene “A New Hope” (primera en estrenar) con 8,48 puntos. La trilogía de las precuelas (segunda en lanzarse) es la peor valorada con 4,56 puntos. A pesar de haber tenido un buen comienzo, la trilogía más reciente tampoco fue muy exitosa. De hecho, “Rise of Skywalker” (la última cinta hasta el momento), tuvo la peor calificación de la saga con apenas 3,28 puntos.

En promedio, el puntaje de toda la saga es de 6,03 puntos sobre 10. Esto la deja octava en el ranking general que tiene a Toy Story, también de Disney, como líder. Sin dudas, el dato más relevante de Star Wars que refleja el estudio es que el nivel de sus producciones fue decayendo con el paso del tiempo.