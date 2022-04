Dónde ver la trilogía original de Star Wars sin las escenas eliminadas

Lamentablemente, George Lucas ha hecho que sea prácticamente imposible ver las versiones originales sin editar de las películas Star Wars. Desde 1997 en adelante, solo han estado disponibles versiones modificadas, con efectos CGI agregados, escenas eliminadas que no agregan nada a la historia, cambios en los efectos de sonido, e incluso el reemplazo de personajes, como algunos de los de la cantina en el Star Wars original.

A estos nuevos lanzamientos se les llamó ediciones especiales... pero para los fanáticos de las versiones originales, no eran tan especiales.

Un ejército de voluntarios, usando múltiples fuentes, juntaron las tres películas originales, eliminando las ediciones, corrigiendo los colores, mejorando las imágenes y reemplazando los efectos de sonido.

El resultado final es algo llamado "Harmy's Star Wars Trilogy Despecialized Editions": versiones de alta calidad de los estrenos originales en cines de la primera trilogía de la saga.

Las películas no tienen una resolución de Blu-Ray (1920x1080), pero están muy bien hechas en versiones de 720p (1280x720) que se ven increíblemente bien. No hay CGI falso, no hay personajes reemplazados, no hay efectos de sonido extraños, y no hay cambios en la historia.

Entonces, ¿En dónde puedes ver estas versiones “Despecialized” por ti mismo? Es un poco complicado…

¿En dónde ver las películas de Star Wars originales?

Obviamente, no puedes comprarlos: son creaciones hechas por fanáticos y, sinceramente, es bastante sorprendente que Lucasfilm (ahora Disney) las haya dejado existir tanto tiempo. Pero existen, y lo que es más importante, hay una guía práctica sobre cómo obtenerlos:

La guía introductoria definitiva a las ediciones especializadas de la trilogía Star Wars de Harmy se encuentra completa en el siguiente link: https://docs.google.com/document/d/1yLsvexWBVM8IYSGopKuSfsGk5YIgCwQWd23bqb5ryD4/pub. Ahí se encuentra una guía muy completa, con todos los pasos detallados, para poder descargar todo el contenido. Realmente es un proceso largo y complicado.

Toma tiempo y esfuerzo obtener las versiones "Despecialized", pero vale la pena. Lamentablemente, esta es la única manera de conseguir las películas completas de la trilogía original de Star Wars sin editar.

Puedes encontrar todas las escenas en YouTube

Otra alternativa, aunque obviamente no es la misma experiencia, es buscar las escenas eliminadas en YouTube. Ahí se pueden encontrar absolutamente todas pero por separado.

¿Qué piensas de los cambios que George Lucas le hizo a las películas?