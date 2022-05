Por qué en Mendoza la ley de Salud Mental funciona mejor que en Buenos Aires

A partir de la presentación de Marina Charpentier, la madre de Chano, en el Senado reclamando cambios en la ley nacional de Salud Mental, en MDZ Radio hablamos con Juan José "Chepo" Vilapriño, jefe del servicio de guardia del hospital psiquiátrico El Sauce desde hace 30 años. Una voz más que autorizada en Mendoza, quien todos los días se ve atravesado por cuestiones de la norma.

El planteo de Marina Charpentier es que modifiquen la ley, sin embargo el Chepo Vilapriño dijo que la misma no funciona igual en todo el territorio nacional y defendió algunas cuestiones de su aplicación particularmente en la provincia de Mendoza. "Creo que no hay un orden en este conflicto. La ley en alguna medida siempre fue necesaria porque la anterior tenía muchísimos puntos grises y oscuros y, como toda norma hecha por humanos, es imperfecta. En nuestro caso está cruzada por la grieta, porque hay fanáticos que le critican todo y otros que la defienden a rajatabla".

Para el psiquiatra "la ley tiene aspectos positivos, como es el trabajo en equipo, ahora el psiquiatra no está solo sino que cuenta con un equipo que colabora, y también aspectos que son polémicos, como los que planteaba la madre de Chano, quien además es asistente social y trabajó en adicciones, un dato no menor -destacó-".

Uno de aquellos problemas que planteaba Marina Charpentier es que la norma requiere que el paciente tenga deseos de internarse. Personas que en muchos casos están fuera de sí producto de sus adicciones. Sin embargo, Vilapriño dijo que "el tema de las internaciones no es parejo en todo el país, porque en realidad la ley no es pareja en su implementación a lo largo del país. Por ejemplo en Mendoza no tenemos tantas dificultades para internar, ya sea involuntaria por un problema psiquiátrico, en una clínica psiquiátrica, en uno de los monovalentes o internaciones en comunidad terapéutica. Acá el inconveniente es que tenemos una sola comunidad, entonces a veces debemos internar afuera, por ejemplo en Córdoba".

¿Por qué es distinta la ley a lo largo y ancho del país? "Por la idiosincrasia de los argentinos, a la hora de la salud mental es muy despareja la formación y la historia. Mendoza siempre fue una provincia con mucha formación en psiquiatría y salud mental, de buena calidad. Entonces, con una ley que es tan imprecisa en algunos aspectos se necesita de profesionales idóneos para discriminar qué requiere internación y qué no. Afortunadamente en Mendoza tenemos muy buen recurso humano y eso hace que los equipos tomen decisiones más acertadas que en otras provincias", respondió.

Continuó señalando que además "el órgano de revisión en Buenos Aires es muy activo y muy agresivo con la psiquiatría. En Mendoza no tenemos ese control. En Bs As realmente tienen hasta temor de internar por la persecución, por la aparición de abogados garantistas, etc".

El jefe jefe del servicio de guardia del hospital psiquiátrico mendocino aseguró que "acá no hay mayores problemas, aunque sería bueno escuchar a la gente también", De todos modos se mostró a favor de modificar el artículo que le otorga toda la voluntad de la internación al paciente, pero con una salvedad "tampoco que todas las internaciones sean porque lo quiere la familia, porque ese era un exceso de la ley anterior. Hay que regularlo".

También dijo que "la ley fue creada para que más personas accedan a la salud mental, pero hoy por hoy eso no se cumple. Hay que hacerla más accesible. No solo en la internación, sino en el día a día. Por ejemplo en la ley está implícito que deben haber servicio de salud mental en todos los distritos de la provincia y en Mendoza eso no es así. Hay departamentos donde no tenés recursos, hoy una persona que vive en Maipú se tiene que atender en El Sauce, a 22 km".

¿Qué sucede en Mendoza si hay que internar a un adicto?

"Acá en Mendoza, en la parte pública, los pacientes con adicciones se internan en la medida de que el cuadro sea realmente grave, por ejemplo si hay sintomatología psicótica, como tiene Chano, o que tenga intensa ideación suicida o una cierta noción de que se quiere recuperar, nunca va a tener deseos ni una voluntad total, como dice Marina Charpentier. En esos casos se los interna, se los desintoxica durante una semana y después se intenta complementar otro tipo de tratamiento, que puede ser ambulatorio o de residencia (duran 6 meses o un año). Esos tratamientos se articulan en la provincia, a través del plan provincial de adicciones y es una cuestión administrativa un poco engorrosa, que demora y generalmente terminan internados en una comunidad de Rivadavia".

Vilapriño también contó que en la provincia "las internaciones involuntarias las decide un equipo tratante no un juez. Y una vez internado el paciente, debemos informar periódicamente su evolución".

El psiquiatra también comentó que en la parte privada"es cierto que hay trabas desde algunas prepagas para poder derivar a hacer un tratamiento eficaz. Se manejan informalmente, te dicen 'ché, ¿y si le hacés tal tratamiento en vez de tal otro?', y no es así, se debe hacer el tratamiento indicado para determinado paciente".