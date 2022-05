La madre de Chano Charpentier habló de la tajante decisión que tomó en relación a su hijo

Chano Charpentier sigue internado en la Clínica Avril para seguir con su tratamiento contra las adicciones. El cantante se encuentra en dicha institución luego de haber ingresado al Sanatorio Otamendi por un cuadro febril y una afección pulmonar.

Este lunes, Marina Charpentier, su madre, se refirió al estado de salud de su hijo. "Está internado, no lo veo desde hace seis días. Está en el lugar donde tiene que estar. Ojalá que sea para bien esta nueva internación", señaló durante una entrevista con América Noticias.

Además, aclaró sobre esta nueva internación del ex líder de Tan Biónica. "Es una medida para que él tome conciencia de por que está ahí y aquiete su dolor y su cabeza", explicó. Luego, reveló que hablará sobre la lucha contra las adicciones de su hijo en el Senado: "No estaba preparada para hablar de mi hijo en este móvil. No puedo decir más nada", expresó entre lágrimas.

Marina reveló que la convocaron a participar de una Jornada de reflexión y debate en el Senado por los 11 años de la sanción de la Ley de Salud Mental y Adicciones. "Creo que es la primera vez que escuchan a las madres. Las circunstancias hicieron que tenga voz. Muchas madres me han escrito y me han pedido que diga mi testimonio, en nombre de ellas y de todas las familias que luchamos contra esta enfermedad", afirmó visiblemente emocionada.

Para finalizar, Marina señaló: "Mi hijo es un ser sensible, al que le duele el mundo, que consume como síntoma de una tristeza profunda. Chano es un artista, una persona amorosísima que merece su derecho a la salud y a la tranquilidad", expresó.