Esto es lo que Stephen Hawking opinaba sobre la fe y sobre Dios

Stephen Hawking fue uno de los pensadores más profundos al tener muchas teorías sobre el origen del universo. Esto lo llevó a expresar, un sinfín de veces, qué siente sobre Dios y la religión, teniendo en cuenta que para él, el Universo fue creado por el Big Bang hace unos 13.800 millones de años.

Hay una gran cantidad de religiones en el mundo y el inicio de la vida depende de la creencia de cada uno, ya sea católica, evangelista, hinduista, judía, islámica y más. Según la Biblia y el Corán, Dios creó a Adán y al verlo solo se dio cuenta que necesitaba una compañera, por lo que con una de las costillas creó a Eva, y fruto de esta relación nacieron Caín, Abel y Set.

Stephen Hawking falleció en 2018. Fuente: Wikipedia.

¿Qué pensaba Stephen Hawking sobre la teoría religiosa?

Stephen Hawking se autodefinía ateo y consideraba que nadie creó el Universo, ni nadie dirige el destino. "Las leyes de la física pueden explicar el universo sin la necesidad de Dios", dijo en una entrevista con el medio británico The Guardian, y agregó: "Cuando la gente me pregunta si Dios creó el universo, les digo que la pregunta en sí misma no tiene sentido".

Como todos los físicos, él también se basada en hechos para tener sus creencias, y considera que no poder justificar la presencia de Dios es lo que lo hace inexistente. Para Stephen Hawking, el Universo está regido por las leyes de la ciencia, pero dio un poco de esperanza: "Las leyes han podido ser decretadas por Dios, pero Dios no interviene para romper las leyes".

Aunque muchos pueden creer que Stephen Hawking y la Iglesia tuvieron una mala relación, todo lo contrario, tuvo encuentros con el papa Benedicto XVI y Francisco. El científico visitó muchas veces El Vaticano, donde participó de la Academia Pontificia de las Ciencias para dar una charla sobre el origen del Universo en 2016.



Cuando el británico falleció en 2018, como consecuencia de la enfermedad ELA (Esclerosis lateral amiotrófica) que tuvo desde los 21 años, desde la Iglesia Católica brindaron su pésame. "Estamos profundamente tristes por el fallecimiento de nuestro destacado académico Stephen Hawking, que fue tan fiel a nuestra Academia", tuiteó la Academia Pontificia de las Ciencias.

Y agregó: "A los cuatro papas que conoció les dijo que quería avanzar en la relación entre la fe y la razón científica. Oramos para que el Señor lo reciba en su gloria". Stephen Hawking demostró que, aunque no se piense igual que el otro ni se tengan las mismas creencias, se puede convivir en armonía y con respeto.



