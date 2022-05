Quejas, dudas y "puntos a favor" por los cambios en el secundario

Luego de que la Dirección General de Escuelas (DGE) diera a conocer los cambios que a partir de ahora deberán aplicar todas las escuelas secundarias mendocinas a partir de la modificación del anexo Nª5 de la Resolución 558, que detalla el régimen de evaluación y promoción de los cerca de 75 mil estudiantes que asisten a ese nivel en Mendoza, los docentes aún esperan ahondar en detalle para conocer en qué medida deberán aplicar las modificaciones en la forma de evaluar y ponderar la trayectoria de sus alumnos. Hacia el jueves y viernes, las directoras esperan reunirse con supervisoras de área para definir de ahora en más la estrategia a seguir.

Es que dentro de los lineamientos que rigen desde la semana pasada figura que las notas finales de cada materia no se promediarán según los resultados obtenidos por los chicos al final de los dos cuatrimestres del año, sino que se pondrá en cada caso, una nota final que será del uno al 10 (pudiéndose utilizar decimales) y en la cual se tendrá en cuenta toda la trayectoria del estudiante al finalizar el año lectivo. Otra modificación tiene que ver con la evaluación continua, cuya ponderación incluirá las notas que el alumno logre en función de los contenidos aprendidos, su desempeño en el aula, la participación en clase, su conducta, su interés por aprender y la capacidad para trabajar en equipo, entre otras variables.

Cambio de dirección "sobre la marcha"

En ese marco, hoy lo que muchos se preguntan es cómo sería la planificación de esas nuevas estrategias de evaluación en las escuelas secundarias y en qué medida habría que reformular los proyectos educativos que ya han sido presentados para el año lectivo en curso. Gustavo Correa, secretario gremial del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) destacó en ese sentido, que en realidad los docentes no fueron consultados con tiempo antes de tomar la medida de modificar la manera de evaluar a los chicos del secundario.

Incluso Correa fue más lejos al exponer que desde el Gobierno de Rodolfo Suarez "se sigue experimentando con la educación, sin consultar a los docentes. Todo el tiempo se ensaya sin discutirlo con nadie", expuso Correa y advirtió que "no se pueden lograr mejorar educativas si la planificación al momento de tomar las decisiones no se hace en conjunto con los educadores, que son quienes en definitiva aplican los cambios en las aulas.

Respecto de la metodología de evaluación sostenida en función de la evaluación permanente que deben realizar los educadores, Correa detalló que esta es una decisión que una vez más, recarga a los/las docentes. Considera de hecho, que las notas estarán sujetas a una gran cantidad de subjetividades a la hora de decidir si el/la estudiante está en condiciones de aprobar o no. "No hay pautas ni claridad en esto", agregó Correa.

En contrapartida, Emilio Moreno, director de Educación Secundaria de la DGE había sostenido a MDZ que antes de firmar el cambio en el anexo de la resolución que rige el sistema de evaluaciones en la escuela secundaria se realizó una pormenorizada consulta a los educadores y cuyas inquietudes y necesidades fueron contempladas a través de las pautas compartidas por las diferentes áreas de supervisión.

A la espera de los lineamientos

Lo cierto es que algunos casos, los directivos de las escuelas secundarias están a la espera de los nuevos lineamientos, de manera de bajar a la brevedad las directivas a los/las educadores/as. "Tendremos una reunión este jueves con la supervisora del área para conocer las nuevas pautas y cómo será la aplicación", detalló Sandra Mirábile, directora de la escuela El Algarrobal, ubicada en Las Heras. Desde su punto de vista, es positivo que se logre hacer el seguimiento de los aprendizajes de los chicos incorporando evaluaciones con notas y trabajos a lo largo del año, ya que durante el aislamiento generado por la pandemia de covid (y el posterior sistema de burbujas) se llegó a flexibilizar demasiado el sistema a lo largo del año. "Creo que sería positivo si los chicos tienen una evaluación continua porque en algunos casos ha habido bastante flexibilización y relajamiento", opinó Mirábile.

Por su parte, los docentes aseguran que por el momento los cambios están siendo analizados y en algunos casos incluso, están a la espera de las determinaciones tomadas desde las instancias superiores. "Por ahora no tenemos nada en concreto; habrá que ver si es necesario rediseñar los proyectos o si hay que seguir del mismo modo en que venimos trabajando", explicó un profesor que da clases en numerosas escuelas de Mendoza.

En lo inmediato, hoy las acciones de los/las educadores/as están concentradas en resolver las urgencias. Así, los docentes consultados por explicaron que esta semana se encuentran ordenando contenidos, corrigiendo y preparando el acto del 25 de Mayo en la escuela; por lo que esperan en breve conocer a fondo cuál sería la metodología de ahora en adelante para aplicar a pleno los conceptos de "evaluación continua y ponderación de las trayectorias", en cada caso. "No es muy sencillo ponderar fuera de lo que son los logros que se reflejan en las notas: Sé que hay muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de poner una nota, como la participación en clase y la conducta, pero en realidad esos son conceptos bastante subjetivos", comentó un docente que prefirió resguardar su nombre.

Piden más horas para proyectos de mejora

Claudio Peña es director de la escuela José Vicente Zapata y presidente de la Asociación Profesional de Directivos de Educación Media. Desde su punto de vista, los cambios en la escuela secundaria mendocina permitirán reforzar la enseñanza, de manera que los docentes contarán con más herramientas a la hora de ponderar la trayectoria de los/las alumnos/as en cada caso. "Si el/la docente cuenta con una buena organización, entonces no debería haber problemas", dice el educador de amplia trayectoria que además de director es docente. La aplicación de estrategias innovadoras y ágiles, que estén ajustadas a los nuevos tiempos, serán desde su punto de vista, las apuestas que permitirán motivar a los/las adolescentes dentro de las aulas y hacer el seguimiento necesario.

Así y todo, Peña considera que los cambios deberían haberse aplicado a principio de año, puesto que para muchos docentes podría generar complicaciones si ya venían aplicando otra metodología, más flexible y apuntada a promediar las notas de cada cuatrimestre. "De todas maneras creo que era necesario volver al sistema anterior a la pandemia", reconoció el educador y aclaró que uno de los puntos que hoy se están planteando a la DGE, tiene que ver con las horas de proyectos de mejora institucional que se han "distribuido en algunas escuelas y en otras no". "No podemos pedir que los chicos tengan seguimiento permanente de sus trayectorias y que permanezcan en la escuela si al mismo tiempo los recursos no son equitativos", dice el docente.

Seguimiento de las trayectorias

En líneas generales, los cambios en el nivel secundario que las escuelas deben aplicar, se rigen por la evaluación continua de los saberes en las clases. A través de evaluaciones, trabajos prácticos (grupales o individuales) y exposiciones -entre otros- los chicos deben acreditar al final del año una nota que sea superior a 7; es decir, con el 70% de los contenidos aprobados de cada materia. El máximo de materias adeudadas (que no sean aprobadas en las mesas de marzo) y que por lo tanto serán asignaturas previas, será de dos. En el caso de que al final del año se sume una más, el/la alumno/a deberá permanecer en el mismo año hasta tanto logre demostrar que aprendió los saberes exigidos en cada caso. Esta modalidad de promoción retorna a Mendoza tras la flexibilización aplicada en los años lectivos 2020 y 2021 como consecuencia de la situación excepcional que implicó la pandemia, donde los estudiantes pasaron de año con una promoción acompañada; es decir, sin repetir el año.