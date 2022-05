Postales del Censo 2022 en barrios populares: cómo fue el operativo

En medio de la marea de noticias y dudas relacionadas con el Censo 2022, vale la pena hacer una pausa para dimensionar el alcance de esta encuesta que, como resultado, devolverá una foto de la Argentina y sus habitantes: cuántos son, cómo son, en qué condiciones viven. Importan todas y cada una de las personas que habitan este suelo.

Por eso, el operativo presencial del Censo 2022 comenzó ya hace semanas, cuando los primeros censistas salieron a recorrer zonas rurales con la misión de relevar los hogares más alejados de los centros urbanos. Luego de realizó el censo a personas en situación de calle, que por primera vez tuvo alcance nacional, y a hogares convivenciales que debieron completar sus formularios anticipadamente.

Este miércoles se movilizaron más de 700.000 censistas para relevar todos los hogares de la Argentina. Desde los barrios residenciales más exclusivos, hasta los centros urbanos más poblados. Los barrios populares también fueron censados y estas son algunas de las postales destacadas del relevamiento en el que participaron miles de vecinos.

"Para el operativo Censo 2022, en el Barrio Mugica están trabajando 1028 censistas. Los mismos pertenecen todos al barrio", cuenta Federico Portarrieu, de la Unidad de Proyectos Especiales del Barrio Padre Carlos Mugica.

Más de mil vecinos del Barrio Mugica se formaron para censar los hogares de la exVilla 31

En el barrio también hubo vecinos que se anotaron para ser censistas y fueron a relevar otros barrios de la ciudad. "Me inscribí de forma digital Me llamaron y me reciben bien", cuenta entre formulario y formulario Lili Barreto, voluntaria del Hogar Maternal en el barrio 31 (exVilla 31, también conocido como Barrio Mugica). Más tarde, al terminar su jornada, se extiende un poco más: "La app no funcionaba, así que tuvimos que hacer todo manual", dice sin quejarse pero justificando el tiempo que le tomó relevar todas las casas que le habían asignado.

Cuenta que todos la recibieron muy bien y que sólo hubo una persona que no quiso censarse, aparte de dos casas en las que no encontró a nadie. César Sanabria, que es arquitecto y vive en el barrio, contó que en los últimos días hubo "asesoramiento presencial en varias oficinas del Estado en el barrio para poder acompañar a los vecinos para que completen el censo digital". Agrega que la plataforma tuvo múltiples inconvenientes. "Yo no pude realizar el censo digital porque se quedaba trabajado en la parte de la ubicación geográfica de Google maps, quizás esto tenga que ver con cierta saturación o con actualizaciones de calles en los barrios populares", supuso el arquitecto que conoce cada pasillo del barrio donde creció y en el que trabaja para mejorar las condiciones de vida de los vecinos.

Clara Muzzio, la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires estuvo en el barrio cuando comenzó el operativo

Cuenta orgulloso que recomendó a muchos de los censistas que hoy trabajaron en el barrio y confiesa que por ellos se enteró de que la app de los censistas tampoco anduvo. "También hubo inconvenientes con la plataforma interna de los censistas", dice al pasar.

Ponterrieu refuerza esto y afirma que los censistas del Barrio Mugica "no usaron la app sino que completaron el cuestionario en papel como en el resto de los barrios populares y otras partes del país". Con respecto a eso explicó: "La no utilización de dicha app responde a cuestiones lógicas en la implementación del censo en un barrio popular. La tarea de censar está pensada para que cada censista utilice su teléfono personal y datos móviles durante la jornada laboral, esto implica, además de un gasto para los censistas, una condición que deben cumplir los teléfonos móviles utilizados, como son la duración de la batería o que el modelo del dispositivo sea actual y con ciertas características acordes para realizar la actividad de forma eficiente y no entorpezcan el trabajo".

A pocos kilómetros, en el Barrio 21 (exVilla 21), una vecina contaba que sus vecinos habían sido censado pero todavía nadie había ido a su casa. "Me parece que viene gente del barrio", había dicho temprano Jose Ramos. Más tarde -ya ansiosa por recibir al censista- expresó: "Nosotros hicimos el censo digital, pero todavía no pasaron por mi casa para que les mostremos el código. Hay algunas personas que están dando vueltas como en una calesita por la cancha de fútbol frente a San Blas". La referencia es clave para quienes conocen el barrio. La capilla, una de las tantas que dependen de la Parroquia Nuestra Señora de Caacupé queda a unos 100 metros de su casa. Si bien Jose debe atravesar un pasillo para llegar, la capilla tiene accesos asfaltados y es un punto de referencia, como el CESAC Nº35. Los censistas señalaron que fueron muy bien recibidos en las casas