Cuánto dinero gastó el gobierno en la app del censo que no funcionó

Más de 700.000 censistas están relevando las viviendas de todo el país. El resultado de este Censo 2022 será una especie de foto que permitirá conocer cuántas personas viven en Argentina, cómo son y en qué condiciones viven. Este relevamiento, postergado por la pandemia de coronavirus, se presentó como "más inclusivo" que los anteriores.

Sin embargo, ni bien se conocieron las preguntas, empezaron a escucharse voces: sumar preguntas sobre la percepción de género no hace al censo más inclusivo. Al contrario, muchos encontraron poco relevantes esas preguntas, más aun teniendo en cuenta lo difusas que son las que hacen referencia a la discapacidad -palabra que no aparece en ninguna de las 61 preguntas que incluye el formulario- sin siquiera aludir al CUD y dejando las respuestas a a libre interpretación. Se habló entonces de falsa inclusión y se activaron campañas con el objetivo de que esa sección fuera modificada para que se pueda conocer realmente cuántas personas con discapacidad hay en Argentina, qué discapacidades tienen y cuántos tienen CUD, el certificado que habilita el acceso a derechos y prestaciones que brinda el Estado.

Luego más cerca de la fecha del censo presencial, que se está llevando a cabo este miércoles 18 de mayo, comenzó a hablarse de un nuevo grupo invisibilizado: las personas en situación de calle son censadas por primera vez en la historia. Pero desde diversos organismos levantaron la vos para alertar las falencias de el relevamiento que hace caso omiso a muchas realidades que atraviesan a ese grupo.

Más allá de estos cuestionamientos, el proceso del Censo 2022 avanzó a paso firme: los censistas salieron hace días recorrer zonas rurales y relevar a los habitantes en los lugares más alejados de los centros urbanos. más del 40% de los ciudadanos optó por completar el censo digital, otra de las innovaciones de este relevamiento, y los censistas se prepararon con los materiales que el Indec creó especialmente para esta tarea.

Sin embargo, no todo fluyó como era esperable. Desde que comenzaron a probarla, los censistas denunciaron fallas en la app. Esta debía permitirles insertar el código alfanumérico que habían obtenido las personas tras completar el censo digital además de completar formularios de quienes no hubieran hecho el censo digital. Algunos esperaban que se habilitara el acceso este miércoles, pero en muchos casos no ocurrió. Muchos censistas debieron desinstalar y volver a instalar la aplicación, pero aun así no tuvieron éxito. En otros casos, los jefes de sección pidieron a los censista que, directamente, utilizaran el papel.

Por fallas en la app del censista, muchos debieron utilizar papel para completar los formularios

Ya en el recorrido, con lápiz, papel y goma en mano, los censistas señalaron que las fallas en el sitio web creado para el censo digital fueron uno de los motivos más importantes por los que las personas acabaron realizando la encuesta en forma presencial. "Muchas personas me dijeron que intentaron hacerlo pero el sistema no los dejaba avanzar. Otros aseguraron nunca haber recibido el comprobante de finalización del censo que -se supone- el sistema enviaba por correo", declaró una censista en Palermo.

Alguien más comentó que se cruzó con gente temerosa de brindar sus datos a través del sitio web. "Algunas personas a las que censé me dijeron que preferían no hacerlo así porque les generaba desconfianza, que no sabían para qué podían llegar a usar los datos", explicó una censista de Lugano que estaba realizando su recorrido en Recoleta.

A pocos metros, en un puesto de diarios abierto, un comerciante se paraba en el mismo lugar: "No. Jamás se me cruzaría por la cabeza llenar el formulario web. Esto lo maneja La Cámpora y pueden cruzar los datos. Igual, ¿Quién garantiza que no modifiquen la información?", se preguntaba mientras contaba que había repartido unos 200 diarios antes de abrir su casilla y recordar cómo vivió, también en el puesto de diarios, el Censo de 2010 que fue atravesado por la muerte de Néstor Kirchner.

En Colegiales, una censista contó que no usaron la aplicación porque "colapsó". No tuvo mayores inconvenientes, salvo csas en las que no encontró a nadie o no le abrieron la puerta y "una persona no quiso darme muchos datos, estaba reticente a que completara el formulario pero lo pudimos resolver", dice..

Cómo debía funcionar la aplicación millonaria del Censo 2022

El Estado aprobó, en febrero de este año, una inversión de $2.511.608,62 y U$2.543.201 para "la prestación del servicio de tracking y monitoreo para el 'Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de la República Argentina Ronda 2020' y para el 'Censo Experimental del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas de la República Argentina Ronda 2020' y del Servicio de Logística de Despliegue y Repliegue de Cuestionarios y otros elementos para el censo experimental citado en último término".

El pliego de licitación, que más tarde fue adjudicada por Contratación Directa por Adjudicación Simple por Especialidad, detallaba el alcance de la misma. La app que hoy no funcionó y ralentizó el proceso del Censo formaba parte del paquete de "servicios de tracking y monitoreo". De acuerdo a las indicaciones del pliego, esta debería haber soportado los cuatro operativos del censo que se realizaron este mes: censo de viviendas particulares, censo de viviendas colectivas, censo de población en situación de calle y censo rural.

Aparte, la aplicación millonaria debe incluir el "recupero de cada uno de estos operativos, actividad que se hace posteriormente para censar domicilios que no fueron censados en el operativo original". El mismo pliego explicitaba: "En todos los casos el procedimiento operativo cumplirá exactamente la definición de Indec del mismo, y no interferirá con la capacidad del censista de realizar las tareas asignadas, ni alargará innecesariamente el tiempo de estas. La operación del sistema por parte de los censistas no tomará más de 30 segundos por hogar/domicilio".

De haber funcionado como se esperaba la aplicación debería haber permitido a los censistas:

registrar y verificar números de e-Censo, en el caso de hogares que lo hubieran respondido

permitir la respuesta a un número de preguntas, a definir por INDEC, que se harán en cada hogar directamente en forma digital

reportar eventos durante la realización del censo

informar a intervalos regulares la posición de cada censista

permitir a los distintos niveles de supervisión, de acuerdo con su responsabilidad, hacer seguimiento en tiempo real del estado de avance del censo a distintos niveles de agregación

permitir a los distintos niveles de supervisión administrar censistas durante los diversos operativos Abrir y cerrar la jornada del operativo, certificando al cierre la entrega de documentación por parte del censista Reasignar en tiempo real tareas (individuales o en base a unidades geográficas) de un censista a otro Bloquear a un censista Crear censistas adicionales en el sistema en tiempo real

ofrecer a censistas y supervisores la capacidad de intercambiar mensajes durante la realización de operativo. Desde del punto de vista operativo, la solución deberá cumplir con las siguientes características

La misma debería haber funcionado tanto para iOS como para Android, los dos sistemas operativos más utilizados en dispositivos móviles en Argentina. Además, debería haber sido posible utilizarla sin conexión de datos durante el recorrido.

La aplicación -que en muchos casos ni siquiera se pudo usar y en otros resultó insuficiente de acuerdo a lo que denunciaron censistas en diferentes regiones del país- no alcanzó los objetivos mínimos que imponía el pliego fechado el 23 de noviembre de 2021.