El indignante dato que se desprende de las respuestas del Censo

El Censo 2022 ya comenzó y las personas encargadas de pasar casa por casa visitaron gran parte de los domicilios que tienen asignados. El objetivo principal del Censo Nacional es el recuento de todas las personas, todos los hogares y todas las viviendas que se encuentran en el territorio nacional.

"En base a esos datos se construyen miles de políticas públicas y también privadas a lo largo de los próximos 10 años. Por ejemplo, la coparticipación de los fondos, según la cantidad de gente en las provincias es el dinero que se le distribuye desde Nación y a su vez la provincia a cada departamento", aclaraba Daniel García, coordinador del Censo 2022 en Mendoza en diálogo con MDZ Radio.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Para conocer cuáles son los datos que arroja el Censo, MDZ recorrió los barrios del oeste de la Ciudad de Mendoza ubicados en las zonas aledañas al Cerro de la Gloria y a la Universidad Nacional de Cuyo. Una especie de boca de urna para saber cuáles son los factores comunes que se dan en los barrios más vulnerables.

En el Barrio Nuevo Amanecer, Flores y Olivares las tareas de los censistas iniciaron el fin de semana pasado, desde el sábado recorren los hogares consultando a los habitantes. “Son considerados barrios populares, viven muchas personas acá por eso comenzamos a visitarlos varios días antes”, explica Patricia.

En el recorrido por las diversas cuadras y barrios se les consultó a aproximadamente 10 censistas, todos coincidieron en un mismo punto que llamó su atención. “Viven varias familias en una misma casa en no más de 2 ambientes”, asegura Bárbara con sorpresa y detalla: “Son 3 hogares o familias conviviendo en una misma vivienda, quizás hay hasta 10 personas viviendo en un mismo lugar. Algunas familias viven en una sola habitación”.

Una lamentable coincidencia que devela la situación de hacinamiento en la cual viven miles de personas en la provincia y el resto del país. Una realidad que no es nueva, una docente que participó del censo en el año 2010 en la zona de El Borbollón (Las Heras) recordaba en una entrevista con MDZ: “En la jornada en que se realizó ese censo, una de las maestras tardaba en regresar de su recorrido. Estaba muy preocupada porque demoraba más de la cuenta. Y cuando volvió nos contó que había ingresado a una vivienda donde en realidad había un fondo que tenía muchas otras casas donde vivían numerosas familias".

Selva es otra de las censistas consultadas este miércoles, ella recorre una de las cuadras del Barrio Nuevo Amanecer. Ya pasó por los 24 domicilios que le asignaron, mientras espera que su compañera termine de censar a la última familia que tiene en su lista comparte: “Hay un factor común en casi todos los hogares, la mayoría trabaja en negro o cobra pensiones. Y ninguno prácticamente tiene obra social”. Otro punto que refleja la informalidad del sistema.

Foto: Alf Ponce Mercado/MDZ

Mayoría de censo presencial

Otro de los factores que llamaron la atención de los censistas que recorrieron estas zonas es que los vecinos respondieron que todos tenían dispositivos electrónicos o internet. Sin embargo, ninguno había completado el Censo de manera digital.

“Cuando les consultamos por qué no habían llenado el formulario de forma digital nos dijeron que no entendían cómo debían hacerlo. Por ello, preferían esperar a que llegara el censista y les hiciera las preguntas”, afirma Patricia. La mujer añade que otras personas habían intentado completarlo online, pero que llegaron hasta un punto en el cual no sabían cómo avanzar.

Esto contaron las censistas, mirá el video

En total son 61 las preguntas del formulario. Tipo de vivienda, cantidad de personas que viven allí, materiales de la construcción, personas con dificultades o limitaciones, con qué servicios básicos cuenta el hogar, cómo son los baños, cuál es el nivel educativo, son algunos de los puntos que se deben responder.

El Censo tiene un fin: los datos que se desprenden deberían servir de guía para el accionar del Estado en los años próximos. Sin embargo, pareciera que eso no es así.

La gran mayoría de las preguntas se repiten en censos anteriores, muchas de las respuestas también. El último Censo se realizó en el territorio nacional en el año 2010, han pasado 12 años de aquella vez y aún las políticas públicas siguen sin resolver muchos problemas que enfrentan millones de argentinos desde hace años.