¿Vale la pena separar los residuos? Los siete mitos del reciclaje

Cada 17 de mayo se celebra el Día Mundial Reciclaje. El objetivo de esta fecha es concientizar a la población sobre la importancia de gestionar los residuos y de avanzar hacia un consumo responsable.

"Reciclar es una de las grandes claves para pasar de una economía lineal a una economía circular, con estilos de vida y modelos de negocios más sostenibles y respetuosos con los tiempos de la naturaleza", expresa Maite Durietz, licenciada en gerenciamiento ambiental.

Es clave impulsar desde la comunidad iniciativas tendientes a una mejor gestión de los residuos. La participación ciudadana es esencial, no todo es tarea de los gobiernos, también se pueden generar cambios desde cada lugar.

La profesional, que además es especialista en sustentabilidad y consultora B, sostiene que para muchos la separación y la gestión de los reciclables sigue siendo algo totalmente nuevo. "Muchas de sus etapas nos resultan un misterio, y en base a ese desconocimiento surgen los mitos sobre el reciclaje", afirma.

Separando los residuos reciclables se contribuye a la economía circular.

Los 7 mitos del reciclaje

No vale la pena separar, todo termina junto

Cuando se cuenta con un sistema de recolección diferenciada, los materiales que uno deposita en el contenedor de reciclables llegan a un centro de clasificación, ya sea privado o una cooperativa. En estos centros se separa manualmente a cada material por categoría.

Pueden existir más de 30 tipos de clasificación, desde el tipo de material o por características como el color. En el caso de las localidades que no cuentan con un sistema de recolección diferenciada, seguramente uno puede encontrar cooperativas a las cuales entregarles todos estos materiales.

Si uno deposita todo junto en un mismo lugar, le quita la posibilidad de tener otra vida a los materiales, desaprovechando recursos valiosos y generando impactos socioambientales negativos en el entorno.

Por lo anteriormente mencionado, este mito es falso.

Todos los reciclables que se separan, se reciclan

No todo lo que se separa como reciclable y se coloca en el contenedor de reciclables va a ser reciclado. En primera instancia, es importante aprender a separar los residuos de manera correcta. Por ejemplo, una caja de cartón que es 100% reciclable, si está llena de grasa o aceite por más que llegue al centro de clasificación, no va a reciclarse, porque no está en condiciones.

"Muchas veces ponemos a reciclar “por las dudas”. La intención es buena, pero puede ser contraproducente. Esa caja viajó a un centro de clasificación, generando gases de efecto invernadero (GEI) por el transporte y posiblemente contaminando otros materiales en el camino. Llegó y fue clasificada como descarte o “rechazo”, por no poder ser reciclada, sacándole tiempo a los trabajadores, ocupando espacio e implicando el uso de nuevas bolsas para ser trasladada otra vez. Finalmente, se lleva a un relleno sanitario, en el mejor de los casos, o a un basural, generando en el proceso más GEI", explica

Es importante informarnos bien sobre qué materiales son reciclables a la hora de empezar a separar, y en qué condiciones deben estar, para hacerlo de la mejor manera posible.

Los materiales mixtos no se pueden recuperar

Los materiales mixtos son más difíciles de recuperar, pero eso no quiere decir que no podamos hacerlo. En Argentina no contamos con las tecnologías necesarias para separar los materiales combinados y reciclarlos cada uno por su cuenta. Pero cada vez aparecen más alternativas viables para estos materiales, desde las técnicas más simples de reutilización, pasando por pequeños emprendedores que se las rebuscan con procesos ya un poco más complejos, hasta empresas que lograron fabricar productos como la leca plástica y la madera plástica a partir de descartes.

"La clave está en no rendirse y buscar una alternativa viable. Si en el municipio o la cooperativa no me aceptan un material, lo ideal es buscar emprendedores que sí los reciban", aclara Durietz.

El plástico oxo-biodegradable es mejor que el plástico común

Esto es falso. Cuando el plástico se descompone se convierte en micro partículas, mejor conocidas como microplásticos, causando estragos a largo plazo en los ecosistemas y en nuestra salud. Existen plásticos biodegradables, a base de almidón de maíz o incluso de cáscaras de banana.

Si bien estos productos tardan un tiempo considerable en degradarse, sí se biodegradan y generan un impacto mucho menor que los plásticos tradicionales. Los oxo-biodegradables, presentes en muchas bolsas, consisten simplemente en un plástico tradicional con un aditivo oxi-biodegradable. Esto hace que se separen en partículas más chicas mucho más rápido, pero el material sigue siendo el mismo, no se degrada. Incluso puede llegar a ser aún peor, ya que pueden viajar por el aire y el agua con mayor facilidad.

Los productos reciclados son de menor calidad

Durietz considera que esto es relativo, ya que cuando se habla de materiales como el papel o el plástico, tenemos un límite en la cantidad de veces que podemos reciclarlos porque justamente el producto obtenido del proceso de reciclaje no es de la misma calidad que el anterior o requiere de cada vez más materia prima virgen para que pueda reciclarse.

Sin embargo, otros materiales como el vidrio o los metales, pueden reciclarse de manera casi infinita y sin perder sus propiedades.

Por otro lado, "a veces recuperamos materiales para usarlos en un fin distinto al original, para el que fueron extraídos en primera instancia. Podemos transformar botellas de plástico PET, las típicas de gaseosa, en envases de plástico soplado, aquellos envases opacos y resistentes como el bidón de lavandina. La calidad del envase es alta, pero no es comparable con el material original porque se utilizaron para fines completamente distintos. Lo importante en estos casos es destinar el material al fin más sustentable posible, el que más vidas le permita tener".

Lavar los reciclables genera derroche de agua

Es cierto que el reciclaje no es la solución a todos los problemas con los residuos. Los procesos de reciclaje generan un gasto energético, de agua y de otros recursos que tiene un impacto negativo en el entorno. Sin embargo, cuando se pone en la balanza el impacto de generar un producto desde cero (en términos ambientales, sociales y económicos) y el impacto que produce la obtención de ese mismo producto pero hecho con materiales reciclados, siempre se llega a la misma conclusión: el reciclado genera un menor impacto.

"El papel reciclado disminuye el consumo de agua en un 86% y el de energía en un 65%, en comparación con el papel hecho con materia virgen. Debemos tener en cuenta que todos los eslabones de las cadenas productivas generan un impacto y hacer el mejor balance posible", explica la especialista en sustentabilidad.

Si en mi municipio no hay recolección formal, no puedo reciclar

En los casos en los cuales los municipios no tienen recolección diferenciada, se puede acudir a cooperativas donde llevar nuestros reciclables o que los pasen a buscar. También es posible mantener contacto con algún recuperador urbano de la zona para que cada tanto pase por los reciclables, aunque sea algunas categorías, como el cartón y el aluminio, que son fáciles de vender en la industria.

Ahora bien, para los materiales más complicados de ubicar, lo mejor es contactarse con emprendedores que los reutilicen.