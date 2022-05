Se confirmó el paro de transporte por 72 horas: cómo afecta al Censo

La discusión entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios ya lleva varias semanas. Esta noche, a las 23:59 vece el plazo de la última conciliación obligatoria dictada por el Gobierno. Luego de varias amenazas y a pesar de que tras la reunión del viernes se esperaba que las partes llegaran a un acuerdo este lunes, el gremio ratificó su medida de fuerza.

Justo cuando caiga el plazo de la conciliación obligatoria impuesta por el Gobierno comenzará el paro de colectivos por 72 horas. Este paro no tiene alcance nacional pero si será federal. Ya se confirmó el paro de colectivos en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Salta, Tucumán, Neuquén, Corrientes y Jujuy. Si bien se espera que el Gobierno dicte una nueva conciliación obligatoria por cinco días, aun no hay novedades al respecto. "No vamos a permitir que nos condenen a salarios e pobreza", expresa de forma contundente el comunicado de la UTA.

En caso de que no se disponga de esa medida, el paro de transportes podría interferir con el Censo 2022 que se llevará a cabo el miércoles 18 de mayo entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Teniendo en cuenta este evento especial, que tiene lugar a más de una década del último relevamiento nacional, la UTA adelantó que "como gesto de los trabajadores por el Censo y se continúa con la medida el día jueves". Es decir que el paro de colectivos sería martes, jueves y viernes.

Comunicado de la UTA ratificando el paro de transporte

Qué dice la FATAP

La Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP) reclaman al Gobierno intervención para que haya una solución al problema. "Las constantes y reiteradas exhortaciones a las autoridades con competencia en materia de transporte urbano y suburbano del interior del país, formuladas por la FATAP en todas las jurisdicciones y ámbitos posibles, no han encontrado respuestas proporcionales a la delicada situación que vive el sector, lo que ha ocasionado la inminente paralización de la actividad a causa de la medida de fuerza anunciada por la Unión Tranviarios Automotor", dice el comunicado.

En el mismo apuntan que la situación del transporte de pasajeros es crítica en el interior del país y que se ha agravado durante los últimos meses al punto de que los transportistas debieron advertir a las autoridades sobre la posibilidad de cancelar o suspender servicios.

"Para el caso particular de la negociación paritaria 2022, hemos puesto en conocimiento de los poderes concedentes y gobiernos de toda jurisdicción que, considerando que el eventual acuerdo de recomposición salarial comprendería el período abril-septiembre de 2022 por un monto de $ 22.100 millones mensuales para el semestre según el presupuesto del Ministerio de Transporte, resultan necesarios $23.600 millones para el mismo período, por lo que se verifica un déficit de $1.500 millones, solicitando así que, entre la Nación y las Provincias, aporten al sistema de transporte urbano del Interior del País la suma de $3.000 millones para el período abril-septiembre, sin lo cual resultaba imposible avanzar en cualquier propuesta o acuerdo con la entidad sindical", informan desde la FATAP.

Ese mismo comunicado hace referencia a los subsidios desiguales entre el AMBA y otros distritos del interior. "Todo ello en el marco de una evidente inequidad en la asignación de asistencias, que se evidencia en que la destinadas al Interior del País para todo el año equivalen a las que se asignan al Área Metropolitana de Buenos Aires para casi dos meses, lo que determina que la tarifa para esa región sea de solo $18, mientras que en el Interior podrían alcanzar hasta los $100", apuntan.

Unas líneas más abajo el comunicado advierte que la falta de respuestas podría tener consecuencias: "En pos de mantener la paz social, hemos agotado todas y cada una de las instancias posibles para evitar el conflicto, al punto de asumir en esta negociación el pago de sumas de dinero que no se encuentran respaldadas por ingresos de la actividad".

Aclarados estos puntos, desde FATAP insisten que es urgente encontrar una respuesta "ya que, de lo contrario, a la medida de fuerza sindical, habrá de sumarse la imposibilidad de las empresas prestadoras de retomar servicios como consecuencia de la pérdida de recaudación que la paralización de la actividad les ocasionará".