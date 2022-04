Se levantó el paro de colectivos previsto para esta noche

El paro de colectivos había sido anunciado por la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros, la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires que agrupan a un 85% de las empresas de transporte del AMBA.

Las diversas entidades informaron en un comunicado que el detonante de la medida de fuerza fueron "las grandes demoras que se producen en el pago de las compensaciones tarifarias a las empresas de jurisdicción provincial y comunal".

Si bien se trataba de un problema de la provincia de Buenos Aires, el paro -que involucraba a más de 100 líneas de colectivo urbanas iba a afectar también a la Ciudad de Buenos Aires ya que muchos de los recorridos unen provincia y Ciudad.

Desde el ministerio de transporte ya habían adelantado que el pago sería "saldado en el transcurso de este miércoles". Por este motivo, se levantó el paro de colectivos previsto para la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Al ser consultado por la medida de fuerza, Jorge D'Onofrio -ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires- reconoció una deuda del año 2021 pero cuestionó la medida de las cámaras. "Hay muchas empresas que, entiendo, están jugando al límite, tiene al día a día contado, entiendo hay que resolver un montón de cosas, seguro, pero esto se resuelve con diálogo", declaró antes de hablar de la medida como un “lock out patronal".

Cuestionó que "tomen a la gente de rehén" y aclaró que no se trataba de una medida de chóferes sino de empresas. De hecho, señaló que "esto no se arregla con comunicados, se arregla trabajando. En el barrio si tenemos algo que decirnos, nos lo decimos en la cara, algunos se apresuraron y este no es el camino, el camino es sentarse con el gobernador, con el ministro y buscar solucionar los problemas".

Estas eran las principales líneas de colectivo afectadas por el paro

Las principales líneas de colectivo representadas por las cámaras que habían convocado al paro son:

622 - 628 - 218 - 284 - 325 - 378 - 203 - 910 - 915 - 49 - 97 - 126 - 37 - 524 - 193 - 86 - 522 - 527 - 518 - 53 - 464 - 463 - 462 - 320 - 461 - 303 - 443 - 244 - 390 - 302 - 503 - 506A - 501 - 95 - 29 - 105 - 166 - 236 - 269 - 395 - 441 - 443 - 504 - 634 - 64 - 306 - 179 - 914 - 630 - 180 - 315 - 440 - 740 - 291 - 520 - 228 F - 509 - 129 - 143 - 61 - 62 - 88 - 502 - 47 - 118 - 154 - 45 - 707 - 333 - 407 - 437 - 318 - 295 - 721 - 59 - 160 - 620 - 382 - 911 - 912 - 350 - 355 - 313 - 511 - 501 - 124 - 39 - 102 - 15 - 2 - 893 - 4 - 33 - 621 - 205 - 185 - 96 - 123 - 501 - 500 - 288 - 311 - 312 - 329 - 422 - 328 - 70 - 501 - 502 - 503 - 248 C - 351 - 338 - 406 - 181 - 46 - 543 - 544 - 541 - 561 - 562 - 549.