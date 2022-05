Después de 8 años, los docentes pueden titularizar y hay quejas

Tras ocho años sin poder acceder a la titularidad de su cargo, más de 10 mil docentes del nivel secundario de Mendoza están presentando la documentación necesaria para obtener su nombramiento de manera definitiva. Si bien el plazo para postularse finaliza el próximo miércoles 18 de mayo, desde el Gobierno escolar analizan la posibilidad de acordar una prórroga en las fechas, de manera que sea posible permitir que aquellos que han tenido inconvenientes a la hora de avanzar en los trámites necesarios, puedan contar con algo más de tiempo y acceder así a su derecho de concursar para dejar las suplencias, luego de haber transitado por muchos años de carrera frente a las aulas.

Hasta el momento, la convocatoria que muchos consideran "histórica" debido a que era una de las deudas pendientes con gran parte de los educadores de la provincia, presenta una demanda sin precedentes, como consecuencia del extenso tiempo transcurrido desde el último llamado a concurso destinado a docentes secundarios. Inclusive, la situación generó que hoy buena parte de los y las educadores/as que están tramitando su jubilación no hayan tenido la posibilidad de acceder a un cargo. Es decir; se quedaron fuera de las aulas sin haber cumplido su sueño de ser profesores/as permanentes en una escuela.

Pero la consecuencia de la pronunciada distancia en el tiempo desde el último llamado a concursar por el cargo, también ha generado un notable "cuello de botella" a causa de la altísima demanda existente. Se estima, de hecho, que en solo una semana al menos 10.600 docentes de diferentes áreas clave y de todas las escuelas de nivel medio de la provincia se han inscripto en la convocatoria. "Estimamos que podría haber entre 15 y 20 mil docentes aspirantes a su titularización para cuando se cierren las inscripciones", explicó a MDZ Nerina Charamonte, secretaria técnica de la Junta Calificadora de Educación Secundaria de la DGE. Junto a ella, Alejandra Fernández, a cargo de la Junta Calificadora de Méritos de Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, aclaró los aspectos relativos a la inscripción.

El orden de mérito, en todos los casos, está dado por la carrera que cada uno de los aspirantes haya logrado, en función de nivel de formación, los cursos y talleres que haya realizado y la cantidad de años trabajados y las horas que se haya desempeñado como docente suplente, entre otros aspectos. Así, de acuerdo al puntaje logrado, la Junta Calificadora de Méritos realiza un orden de méritos que es exhaustivamente analizado.

En ese marco, entre los requisitos que los y las docentes deben presentar para acceder a la postulación para ser titular, figura el bono de puntaje, ser docente suplente en actividad y contar con los certificados de buena conducta y aptitud psicofísica respectivamente. A esa documentación los educadores con hijos a cargo, deberán agregar una acreditación donde figure que no son deudores alimentarios.

Trabas para conseguir el psicofísico, entre las quejas más repetidas

Uno de los inconvenientes más repetidos entre los docentes que hoy están tramitando su certificado de aptitud psicofísica para presentar en tiempo y formas ante la junta, tiene que ver con las altas exigencias, demoras y trámites requeridos desde el área de Salud Laboral. De hecho, en algunos casos, los educadores explican que han tenido que atenerse a numerosos estudios y análisis por demás rigurosos a su entender. Consideran, pues, que ya buena parte de quienes llevan varios años trabajando en escuelas presentan ciertos cuadros en su salud que no revisten gravedad, molestia ni riesgo alguno y que no son un impedimentos para estar frente al aula. De hecho, aseguran, lo hacen, con el agravante de no poder aspirar a un cargo a pesar de haber invertido esfuerzo, dedicación y sacrificio a su carrera como educadores.

Cuenta una docente del área de Lengua, por ejemplo, que en su caso presenta un leve pinzamiento en la columna vertebral que le fue detectado casi de casualidad. De hecho, debido a que no le presenta complicaciones en su salud ni tampoco ha tenido síntomas o dolores. Cuenta que a diario realiza todas sus actividades laborales y docentes sin inconveniente alguno.

Lo cierto es que pese a su gran esfuerzo para lograr capacitarse, obtener títulos, avanzar en investigaciones y dedicarse a la educación de los adolescentes, comparte que en los últimos meses se ha visto "presa" de las trabas que el mismo sistema le ha puesto para lograr, nada menos, que avanzar en la emisión de su certificado de aptitud psicofísica y poder así, postularse para obtener su titularidad docente. "La verdad es que es normal que ya a cierta altura de la vida y teniendo en cuenta el trabajo específico de los docentes, que implica a veces estar muchas horas corrigiendo, exponerse frente a las pantallas, educar a los chicos en el aula o tomar muchos colectivos para poder cubrir las suplencias, muchos lleguemos con algunas situaciones relacionadas a nuestra salud. Pero eso no es un impedimento. De hecho, hacemos el trabajo todos los días", expuso la profesora que ha logrado contar con un alto nivel de profesionalización dentro de su carrera docente.

Hoy, lo que le duele, en realidad, no es el cuadro por el cual le niegan su certificado de aptitud psicofísica. "Es muy triste saber que a pesar de todos los esfuerzos te niegan la posibilidad de acceder a una titularización", expresa la docente y detalla que en su caso, solo le han emitido un certificado provisorio. Pero que no puede ser presentado ante las autoridades para inscribirse a la postulación. En otros casos, inclusive, ha sucedido que mujeres docentes, después de ser mamás han sido avaluadas por la junta y por presentar un mayor peso han tenido que postergas su aspiración a acceder a la titularidad. "Hay casos en que directamente nos niegan la posibilidad, porque quedamos fuera de las exigencias", comentó otro docente.

Una prórroga para incluir a todos

Desde el gremio docentes (SUTE) coinciden que en las quejas por parte de los educadores sobre la complejidad para lograr el certificado de aptitud psicofísica, son numerosas. Gustavo Correa, explicó que por ahora se ha solicitado una prórroga para realizar los trámites y acceder a las postulaciones.

En ese sentido, las autoridades de la Junta Calificadora coincidieron en aclarar que se buscará llegar a acuerdos con el área de Salud Laboral para ver la posibilidad de extender los plazos en las inscripciones. "La idea es que ningún docente salga perjudicado; se puede analizar caso por caso para que todos los docentes puedan acceder al concurso", aclaró Chiaramonte al llevar tranquilidad al sector y detalló que si los docentes suplentes están dando clases de manera activa, entonces es muy posible que cuenten con su certificado actualizado.

"Nominalmente podemos saber cuál es el docente que tiene complicaciones y podemos asesorarlo para que pueda participar del llamado", detalló la funcionaria y aclaró que el período de cuarentena ocasionado por la pandemia de covid, llevó a que muchos tuvieran su certificado vencido en mayo de 2020. "Por eso se informó desde noviembre pasado que los papeles debían actualizarse", agregó Chiaramonte.

Las autoridades de la Junta Calificadora de Méritos aclararon que la cobertura sobre la cual se establece la demanda de titularizaciones se da en función de horas cátedra. Así, el total de horas a cubrir con docentes titulares en los ciclos se secundaria orientada y técnica suman un total de 18 mil. "Los docentes van a estar muy bien", llevó tranquilidad Chiaramonte.