La coincidencia entre Gimena Accardi y Jennifer Aniston que afecta a miles de mujeres

Luego de la viralización de la incómoda pregunta que realizó una periodista salteña a Nicolás Vázquez y Gimena Accardi durante una entrevista televisiva, los comentarios en redes sociales se multiplicaron y el debate en torno a los mandatos sociales que pesan sobre las mujeres volvió a tomar protagonismo.

Gimena Accardi y Nico Vázquez son una de las parejas más queridas de la farándula y ayer fueron tendencia debido a una desubicada pregunta de una periodista de espectáculos salteña. La polémica desatada puso en el centro de la escena una problemática que viene siendo cuestionada por importantes celebridades, tales como, la actriz estadounidense Jennifer Aniston quien en numerosas oportunidades se refirió a los cuestionamientos a los que se vio sometida por sus decisiones personales en torno a la maternidad.

Muchas mujeres que tienen la posibilidad de ser madres pero no el deseo, y viceversa, son puestas en el centro de la escena. Los señalamientos en torno a sus decisiones o posibilidades son infinitos y los cuestionamientos suelen estar atravesados por mandatos sociales y exigencias que se vinculan de manera directa con los estereotipos de género.

Los cuestionamientos sobre la maternidad y la paternidad son habituales y están atravesados por una serie de mandatos sociales que se están poniendo en discusión. Los hombres no son interpelados en relación al deseo o decisión de ser padres, no se los cuestiona cuando deciden realizarse una vasectomía, sin embargo, las mujeres son constantemente cuestionadas por sus decisiones en torno a la maternidad.

Jennifer Aniston, estrella de la serie "Friends", habló en numerosas oportunidades sobre la incomodidad de estar sometida de forma constante al cuestionamiento sobre su decisión de no ser madre. “¿Voy a ser una milagrosa madre a los 52 años?”, preguntó con ironía y agregó: “Me tomaba todo muy personal, los rumores de embarazo, la suposición de ella eligió su carrera en vez de hijos. No tienen ni idea de lo que me está pasando, médicamente, porque no puedo… ¿puedo tener hijos?. Fue doloroso y cruel”, destacó Aniston en una entrevista televisiva.

A partir de las transformaciones sociales, culturales, políticas y de género, se están generando cambios importantes en las dinámicas y se comienzan a derribar estructuras que antes eran rígidas y respondían a "un deber ser" que hoy está en vías de extinción. Si bien, los cambios sociales generalmente se dan en el largo plazo, la presencia de las redes sociales y la información circulante aceleran ese proceso posibilitando cuestionamientos sobre las experiencias vividas y los deseos que no siempre se condicen con lo "esperado".

"Las mujeres hemos sido socializadas con gran temor por nuestra edad, se nos hace creer que debemos hacer todo con mucha prisa antes de los 30 años: casarnos, ser madres, graduarnos, y aprovechar para lucir nuestra imagen y nuestro cuerpo; porque según esta narrativa, después empieza un progresivo e indetenible proceso de devaluación de la condición de mujer en una sociedad que no solo es sexista y misógina, sino también profundamente gerontofóbica, es decir, en la que se desprecia a las personas mayores y se rechaza con vehemencia el proceso de envejecimiento", destacó la Dra. en Sociología, Esther Pineda, en una publicación en sus redes sociales.