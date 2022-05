Cuál es la enfermedad invisible que tiene Lady Gaga y que le genera dolores extremos

Muchos la llaman la enfermedad invisible porque no se nota cuando una persona la padece. Tampoco puede detectarse a través de estudios médicos o análisis de sangre. Son muchos los famosos que han decidido contar abiertamente que deben lidiar con los dolores extremos que esta enfermedad genera y una de ellos es Lady Gaga.

En el documental biográfico de Lady Gaga, emitido por Netflix en 2017, Gaga: Five Foot Two, la artista hablaba de una enfermedad a la que puso nombre a través de un tuit en el que se desahogaba: "Hay algo dentro de mí que cree que el dolor es un micrófono... y el dolor no me hace ningún bien a menos que lo transforme en algo que lo sea". Unas líneas en las que advertía que, una vez terminase su gira Joanne, se tomaría un descanso, un tiempo de "reflexión y sanación".

Dolor corporal generalizado, fatiga, hipersensibilidad, sueño no reparador y problemas del estado de ánimo, son algunos de los síntomas de la fibromialgia, además amplifica las sensaciones de dolor porque afecta el modo en que el cerebro y la médula espinal procesan las señales de dolor.

La fibromialgia es una enfermedad frecuente que padece entre el 2% y el 3% de la población mundial. De 10 casos diagnosticados, 9 son mujeres. Este cuadro clínico suele aparecer entre los 20 y los 50 años y la mayoría de las veces presenta dolores en las articulaciones y los músculos. El paciente no tiene otra cosa y presenta dolor en sitios específicos que los traumatólogos identifican.

Dolores en las articulaciones y musculares son el principal síntoma.

El paciente es capaz de sentir los estímulos normales, como por ejemplo cuando se ejerce una presión en una zona de su cuerpo, pero el umbral del dolor es inferior al normal, es decir que con estímulos leves ya siente dolor.

Los profesionales advierten sobre la importancia de diagnosticar esta enfermedad a tiempo, cuando aparecen los síntomas, el cansancio y los dolores, que los pacientes no saben bien a qué acreditarlos. Al consultar al médico, el diagnóstico es de orden clínico, basado en la historia clínica del paciente. Ya que no hay estudios específicos de sangre o de imágenes, como por ejemplo resonancia magnética nuclear o computada, que determinen que se trata de un cuadro de fibromialgia.

Entre los factores de riesgo que predisponen a desarrollar la enfermedad están: el ser mujer, contraer una infección de tipo vírico o bacteriano y tener antecedentes hereditarios.

El 12 de mayo se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica, en homenaje al nacimiento de Florence Nightingale, una enfermera que quedaría postrada en su cama durante 50 años a causa de esta enfermedad.