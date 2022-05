Se conoció el resultado de la alcoholemia a la pareja de Lucoski: conducía fuera de los límites

El fiscal de Tránsito, Fernando Giunta, comunicó el resultado del estudio de alcoholemia practicado por el Cuerpo Médico Forense a la pareja de la ex soberana vendimial, Giuliana Lucoski. El médico cirujano, Ricardo Luna conducía la moto Ducati que protagonizó el fuerte accidente el día domingo provocando heridas de extrema gravedad en la joven de 28 años. Según la información proporcionada por el Poder Judicial, Luna al momento de la extracción de la muestra de sangre realizada a tres horas y veinte minutos con posterioridad al hecho, tenía 0,38 g/l de alcohol en sangre, sin embargo, a partir de la extrapolación realizada se confirmó que el cirujano manejaba alcoholizado.

El fiscal Giunta solicitó una extrapolación o retrospección al momento del hecho cuyos resultados arrojaron que, al momento de producirse el accidente, Luna tenía 0,88 g/l de alcohol en sangre. La ley indica que el límite para conductores de motos es de 0,2. Aunque no podía conducir porque multiplica por 4 el límite de la ley, si situación penal no cambia. El delito que se le atribuye a Ricardo Luna no será agravado por la ingesta de alcohol, ya que el Código Penal requiere 1 o más g/l de alcohol en sangre. "No obstante ello, dicha medida excede el máximo admitido por la ley 9024, por lo que se remitirá compulsa de las actuaciones al Juzgado Vial de Luján, a sus efectos", destaca el comunicado oficial emitido por el Poder Judicial.

Cabe destacar que Ricardo Luna se encuentra imputado por el accidente ocurrido el día domingo y permanece internado en el Hospital Central con un cuadro clínico que no reviste gravedad. Según el parte médico emitido esta mañana, el hombre está hemodinámicamente estable, sin fiebre y recuperándose de sus múltiples fracturas.

A diferencia de Luna, el estado de salud de Lucoski es grave y su pronóstico es reservado. "Durante la noche no hubo novedades, la paciente se ha mantenido hemodinámicamente estable y bajo el estricto control de los neurointensivistas", destaca el parte médico emitido por el nosocomio donde la joven de 28 años permanece internada desde el día domingo.

"Continúa con asistencia respiratoria y bajo los efectos de sedación. Respecto a las fracturas sigue siendo evaluada por el Servicio de traumatología. Su estado continua siendo grave y con pronóstico reservado", agrega el comunicado oficial.