Quién es Maye Musk, la exitosa modelo y madre de Elon Musk

Maye Haldeman, conocida como Maye Musk, fue modelo durante cinco décadas y además, es la madre del hombre más rico del mundo: Elon Musk. La mujer, que hoy tiene 76 años, tuvo que pasar una relación muy violenta con su exmarido e hizo todo lo posible para darles la mejor educación a sus tres hijos.

Nació junto a su hermana gemela Kaye el 19 de abril de 1948 en la ciudad canadiense de Regina, Saskatchewan, y tiene otros tres hermanos. Sus padres, de muy buen pasar económico, eran exitosos quiroprácticos y les gustaba viajar por el mundo, incluso su padre fue el primer hombre en realizar un vuelo en avión privado desde Sudáfrica a Australia sin instrumentación electrónica.

Como les apasionaba viajar, una de las grandes aventuras que hicieron fue buscar la legendaria ciudad perdida de Kalahari cuando Maye tenía dos años. Por este motivo pasaron semanas en el desierto del Kalahari, que se extiende por Botsuana, Namibia y Sudáfrica.

Se asentaron en Pretoria, ciudad sudafricana situada en la parte norte de la provincia de Gauteng, y allí vivieron durante mucho tiempo. Maye comenzó a modelar a los 15 años y a los 20 llegó a la final de Miss Sudáfrica, pero no logró ganar.

Maye Musk: casamiento y la llegada de Elon, Kimbal y Tosca Musk

En la escuela secundaria conoció al sudafricano Errol Musk, quien se convirtió después en ingeniero y se casaron a los 21 años. De esta relación nacieron Elon, en 1971; Kimbal, en 1972; y Tosca, en 1974, quienes en muchas ocasiones confesaron lo cruel que era su padre, pero no se tomaron conciencia de esto hasta su adolescencia.

"Era un ser humano malvado. No te haces idea. Mi padre preparaba cuidadosamente planes malvados. Planeaba el mal. No te haces idea de lo malo que era. Ha cometido casi todos los delitos que puedas imaginar. Ha cometido casi todas las maldades que puedas imaginar", reveló Elon Musk.

Maye Musk siempre fue una mujer trabajadora, algo que heredó de sus padres, y obtuvo una maestría en dietética de la Universidad del Estado Libre de Orange en Sudáfrica. Mientras trabajaba de esto de lunes a viernes, los fines de semana continuaba modelando, una actividad que la hacía muy feliz.

Por los constantes malos tratos de Errol Musk, Maye solicitó el divorcio en 1979 y se mudó a la ciudad sudafricana Durban. Elon y Kimbal, al ver que su padre se había quedado solo, decidieron mudarse con él a Johannesburgo durante algunos años, pero luego decidieron ir con su madre para perseguir sus sueños.

La mudanza a Canadá y el éxito de Elon Musk

En 1989, Elon Musk quería instalarse en Canadá para llegar a Silicon Valley, Estados Unidos, y convertirse en un exitoso empresario. Como Maye Musk tenía la ciudadanía del país se mudó a Toronto con todos sus hijos, pero cuando llegó descubrió que su ex esposo le había bloqueado todos los ahorros. Fuente: Instagram @mayemusk

Por este motivo, alquiló un pequeño departamento y con su primer sueldo compró una alfombra gruesa para que pudieran dormir en el suelo del apartamento y un ordenador para Elon. Maye Musk trabajó como investigadora en la Universidad de Toronto, dio clases de nutrición, modelaba durante las noches y estudiaba para tener su segundo título.

A la familia en ese entonces no le sobraba dinero y sus tres hijos tuvieron que pedir préstamos y trabajar para estudiar en la universidad. Incluso, Maye reveló que durante muchos meses no comieron carne roja porque no tenían dinero para comprarla.

Fue en 1995 cuando Elon y Kimbal Musk crearon la empresa de software Zip2, que más tarde se la vendieron a Compaq Computer por $300 millones. Con este dinero comenzaron a tener una vida de millonarios y Maye Musk se mudó con ellos a San Francisco durante dos años (Tosca ya vivía allí hacía tiempo).

Elon se convirtió de a poco en un magnate de Silicon Valley y le compró a su madre un departamento en Nueva York donde vivió durante 13 años. En marzo de 2013, se mudó a la casa de Tosca en Los Ángeles porque dio a luz a mellizos y necesitaba la ayuda de su madre.

Hoy, Maye Musk continúa haciendo portadas para revistas y se convirtió en la modelo principal de más edad para la marca CoverGirl. Mantiene una excelente relación con sus hijos, con quienes pasa mucho tiempo, y en las redes sociales cuenta con más de medio millón de seguidores.