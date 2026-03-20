Vacuna contra el virus sincicial respiratorio, el escudo de los bebés antes de nacer

La vacuna se aplica entre las semanas 32 y 36 del embarazo y reduce internaciones y cuadros graves por bronquiolitis en bebés menores de seis meses.

Con la llegada de los primeros días frescos de marzo, la agenda sanitaria pone el foco en la prevención de enfermedades respiratorias. Una de las herramientas más innovadoras y efectivas es la vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), el principal causante de la bronquiolitis y la neumonía en menores de un año.

Esta inmunización no se aplica directamente al bebé, sino a la persona gestante. La vacuna está destinada específicamente a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 inclusive. El mecanismo de esta vacuna es clave: al aplicarse durante el tercer trimestre del embarazo, permite la transferencia de anticuerpos al bebé a través de la placenta. El objetivo es fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida. El bebé queda protegido durante sus primeros seis meses, una etapa donde su sistema inmunológico aún es inmaduro y el riesgo de complicaciones graves es mucho mayor.

bebe El bebé queda protegido durante sus primeros seis meses por la vacuna. Archivo MDZ. La vacuna cuenta con el respaldo de la Anmat Tras haber demostrado altos estándares de calidad, eficacia y seguridad para este grupo poblacional. Los datos respaldan la efectividad de esta política preventiva. Tras la estrategia implementada en 2025 —que alcanzó al 65% de la población objetivo— los resultados preliminares a nivel internacional y local fueron contundentes:

62% de reducción en las hospitalizaciones de menores de seis meses.

70% de disminución en los ingresos a terapia intensiva. Para las futuras madres, la vacuna contra el VSR puede aplicarse el mismo día junto con otras vacunas indicadas durante la gestación, facilitando así el cumplimiento del calendario nacional. Es fundamental tener las vacunas al día durante el embarazo. Es la herramienta clave para cuidar la salud de la persona gestante y, sobre todo, para empezar a proteger la vida del bebé incluso antes de que nazca.