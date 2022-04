Visita a niños enfermos disfrazado de Batman y tendrá su propia película

El Batman cordobés tiene 26 años y mantiene su identidad en secreto. Hace 4 años que visita semanalmente el Hospital Pediátrico Niño Jesús de la ciudad de Córdoba para animar a los chicos que se encuentran internados ahí. Su historia comenzó hace 4 años cuando le prometió a su entonces internada sobrina que iría a su cumpleaños vestido como el Hombre Murciélago, puesto que ella quería disfrazarse de Batichica.

Lamentablemente Morena, su sobrina, falleció antes de que llegue la fecha y el encuentro de héroes nunca se concretó. Fue apenas unos días después cuando el Batman cordobés decidió comenzar a visitar el hospital regularmente para entretener a los niños. Desde ese momento ni la pandemia logró que pare de hacer sus "batimisiones", como él las llama. Todos los miércoles realiza su visita ya que ese es el día de la semana en el que murió Morena.

El Batman cordobés, un héroe para los niños

El Caballero de la Noche también les lleva juguetes a los niños, dándoles "regalos y alegría". En general, él mismo se encarga de comprarlos, aunque también recibe donaciones a través de su cuenta de Instagram. Tiene incluso su "baticueva" en la que guarda sus múltiples trajes y su propia "batimoto" en la que se mueve para "cumplir con la misión de llevarle una sonrisa a los pequeños gigantes", tal como relata en sus redes. "Considero que los niños son héroes sin capa", explica en diálogo con TN agregando que "ver a un niño que está vulnerable de salud, ver que uno le cambia la atmósfera aunque sea por cinco minutos me llena el alma".

El misterioso superhéroe siempre destaca a las personas que lo ayudan y acompañan en todo este proceso. Se fueron sumando distintos personajes de ciencia ficción a sus habituales visitas, entre los que destacan "Batichica" (su hermana), su "asistente Robin", e incluso el "Batman solidario", otra versión del Hombre Murciélago que reside en la misma provincia. También comparte imágenes de su familia y su "Batiesposa", con la que se casó hace más de un año.

Más personajes que acompañan a Batman

El protagonista, fanático de Batman desde que era un niño, no sólo cuenta con su propio fotógrafo oficial sino que ahora también tendrá su propia película: The Batman Córdoba" es un cortometraje ambientado en "Ciudad Dóctica" en el que él actúa y cuenta con más de un auspiciante. Si bien todavía no se estrenó ya tiene el tráiler oficial, publicado por el anónimo héroe en sus redes.

Más imágenes del Caballero de la Noche en acción:

Produciendo su cortometraje que estrenará próximamente

La mencionada "batimoto", imitación de la vista en las películas