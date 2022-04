El error en el CV que hace fracasar la búsqueda laboral

Cuántas entrevistas de trabajo pasamos, cuántas veces (re)hicimos el currículum vitae esperando que cambie la opinión del reclutador. Muchas veces, cuando estamos en la búsqueda laboral tendemos a enviar el mismo currículum a todas las empresas donde nos postulamos o no investigamos lo suficiente y no estamos preparados para las preguntas. Aún peor es cuando no estamos listos para las preguntas personales, y eso aunque parezca mentira, sucede muy a menudo.

Según la Licenciada en Recursos Humanos y Coaching Ontológico, Carolina Long, hay tres variables: ser, hacer y tener. "Ser es quienes estamos siendo; hacer es lo que estamos haciendo para finalmente poder tener algo. ¿Qué nos pasa generalmente en nuestra vida cotidiana? Nos olvidamos de la variable ser y actuamos con el hacer y con el tener, por ejemplo, hacemos una cosa para tener esta otra, si no logramos tener lo que queremos, cambiamos nuestra manera de accionar, entonces es como que giramos en el hacer y en el tener y olvidamos que hay una tercera variable que es el ser", explica la licenciada y coach.

Es decir, nos centramos generalmente en un objetivo por ejemplo obtener un puesto en una empresa, pero nos olvidamos de destacar nuestras características para así resaltar entre los demás postulantes. Long afirma que el error está por comenzar a armar el currículum vitae, cuenta que el 90-95% de las personas que la contactan no tienen trabajo y empiezan por el cv, es decir por el hacer y se olvida de la primera variable que es el ser. Tuvo personas que modificaron su currículum decenas de veces y no tuvieron éxito.

"El principal error en el cv está en no partir de trabajar en uno mismo, de trabajar en el auto conocimiento, en la ventaja competitiva, el no definir los puestos claros, el no tener una estrategia. Ese es el principal error, motivo por el cual los cvs fallan. El cv -como para que lo podamos visualizar- es la punta del iceberg, es la punta visible. Es lo que se ve, pero todo lo que está debajo del cv que no se ve es el autoconocimiento, es la marca personal, es la ventaja competitiva, es el foda (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), es el puesto al cual vos estás aplicando en un corto plazo. Tu desarrollo de carrera, es decir, que planeas en un mediano y en un largo plazo. Todo eso no se ve, digamos, en el iceberg, pero sí repercute en ese cv que vos vas a mostrar", explica la licenciada.

¿Cómo armamos el currículum vitae?

La experta comenta que es muy importante priorizar información en el currículum, hay estudios que demuestran que los electores no destinan más de entre 6 y 8 segundos a darle una mirada al cv. Parece muy poco tiempo, sí, pero Long explica que en el contexto que estamos -donde hay mucho desempleo, muchísima gente aplicando y pocos puestos laborales- los electores no pueden destinar el tiempo que quisieran a leer cada uno porque deben satisfacer una demanda urgente.

Por ello, lo es importante destacar en el cv el perfil de cada uno. Por ejemplo, resaltar ya sea con mayúsculas o con una letra distinta, el título y no la institución donde se obtuvo. Otro error muy recurrente es poner la empresa donde se trabajó y no el puesto o las tareas que hacía el postulante. "Es importante que en esos primeros segundos nosotros podamos impactar fuerte. ¿Y cómo vamos a impactar fuerte? Básicamente mostrando lo que queremos mostrar, todos tenemos un perfil amplio. El tema es que en esos 6 segundos seamos estratégicos", comenta Long.

La entrevista personal

"Muchas veces entrevistamos a una persona. Y en esa entrevista nos damos cuenta que la persona no tiene en claro sus fortalezas o no tiene en claro sus debilidades, no sabe por qué deberíamos contratarlo. Toda esta falta de autoconocimiento no solo repercute en las respuestas que el candidato vaya a dar, sino que aparte repercute en algo que se ve con mucha frecuencia, que son los nervios en las entrevistas", dice la licenciada.

Lo importante es conocernos porque las preguntas no son difíciles, son simplemente preguntas personales. Es fundamental ser honesto, genuino y poder transmitir. "Gran parte de la entrevista está dada por el autoconocimiento y por la confianza en uno mismo", afirma Long. A parte de esto, preparar también la entrevista, es decir, si será por teléfono o videollamada buscar un lugar con buena iluminación donde no nos interrumpan, si es presencial salir con tiempo de más y no llegar sobre la hora, así prevenimos nervios. La vestimenta es otro punto para pensar qué imagen queremos dar.

Además de esto, la experta recomienda prepararnos con información sobre la empresa a la que nos postulamos, su misión, su visión, los valores, sus productos y servicios, cómo está conformada, sus competidores, el mercado donde se mueve, entre otros. Para a partir de esa información, también poder pensar en posibles preguntas que nos hagan a nosotros como postulantes.