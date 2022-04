En qué casos sirve el DNI digital de Mi Argentina: cómo descargarlo

Muchas veces damos por sentado que tenemos con nosotros el DNI o el carnet de conducir pero, cuando lo necesitamos y empezamos a revisar bolsillos, cartera e incluso el piso del auto, nos damos cuenta de que no lo tenemos. Ese momento de desesperación y caos cuando nos están pidiendo la documentación y vemos que no la tenemos es terrible. Pero hay una solución.

La aplicación Mi Argentina fue creada con la finalidad de ahorrarnos esas situaciones y agilizar varios trámites. La app contiene toda la documentación que necesitamos para el día a día: el Documento Nacional de Identidad (DNI), el carnet de conducir, el certificado de vacunación covid-19 y los beneficios correspondientes de Anses y Desarrollo Social.

Si bien la aplicación resulta muy útil dentro del país para hacer compras presentando el DNI o inclusive para entrar a eventos deportivos o recitales presentando el certificado de vacunación, en algunos casos particulares sigue siendo necesario presentar la documentación física. Para trámites bancarios o viajes al exterior del país es necesaria la documentación física (tarjeta, libreta celeste digital o pasaporte), mientras que para el resto de las operaciones no.

Según la página oficial del Registro Nacional de las Personas (Renaper), el DNI en el celular está regulado por el Decreto 744/2019 publicado en el Boletín Oficial, y en su artículo 3 expresa que "la credencial virtual del Documento Nacional de Identidad para dispositivos móviles inteligentes será considerada a todos los efectos Documento Nacional de Identidad, teniendo pleno valor identificatorio en todos los actos públicos y privados en los términos de la ley de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional N° 17.671".

Aún así, hay algunas excepciones como por ejemplo la relatada por Ezequiel Campa. El actor y comediante relató en un hilo de Twitter que no encuentra su licencia de conducir y cada vez que muestra en San Isidro la versión digital se vuelve un trámite engorroso porque le responden que "no alcanza". "Me pasó varias veces que la policía o inspectores de tránsito me dijeran que la aplicación Mi Argentina no es válida y que lo único que sirve es el documento físico. (Estamos en 2022)", comentó en otro tuit.

El trámite q tengo que hacer es porque no encuentro la licencia de conducir y cuando mostras la versión digital de Mi Argentina te dicen que todo muy lindo pero no alcanza. Varias veces estuve a punto de que me retuvieran el auto por esta pelotudez que ellos mismos inventaron uD83EuDD37uD83CuDFFB??? — Ezequiel Campa (@EzequielCampa) April 6, 2022

¿Cómo tramito el DNI en mi celular?

Mi Argentina es una aplicación que puede descargarse en cualquier celular desde App Store o Google Play Store. Cuando ingresamos a la aplicación tendremos 2 opciones, crear una cuenta o ingresar con nuestra cuenta. En este último caso es sencillo, ingresamos nuestro cuil y la contraseña y ya está. Mientras que, si no tenemos una cuenta tendremos que crearla. Ingresamos a donde dice "Crear mi cuenta", a continuación tendremos que ingresar los datos del DNI ya sea escaneándolo o manualmente. Luego de ingresar también nuestro email nos llegará un correo para activar la cuenta.

Para descargar el DNI digital tendremos que validar nuestra identidad en la aplicación y luego, contactarnos con Renaper vía mail o WhatsApp. Para validar nuestra identidad, la app nos pedirá que nos tomemos una foto de frente y perfil del rostro con un fondo liso.

Después de esto, podremos contactarnos con Renaper y pedir el DNI digital. El organismo requerirá nuestro nombre, DNI y un email, donde enviarán un código de activación. Ya dentro de la app, debemos ingresar a "Mis trámites", allí tocaremos donde dice "DNI digital - Activación" y pondremos el código que recibimos de Renaper por email y listo, tendremos el DNI en el celular.