Taxistas platenses irán a la Justicia por la falta de GNC

Hace una semana que en las estaciones de servicio platenses cargar G.N.C es una misión imposible, situación que se repite en todo el país. Desde la cámara que nuclea a los expendedores de G.N.C afirman que el servicio fue normalizado el fin de semana, y que es algo que se repite todos los años por las bajas temperaturas, cuando se prioriza el gas domiciliario. Y advierten de que el problema podría agudizarse con la llegada del invierno por varios factores: la guerra, que cuadruplicó el valor de los buques regasificadores; Bolivia, que está entregando menos cantidad de gas; el frío y la falta de inversiones para la construcción de gasoductos

MDZ habló con Juan Carlos Berón, Secretario General de la Unión Conductores de Taxis de La Plata y Secretario Adjunto de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, quien descree del faltante de G.N.C, advirtió que recurrirán a la Justicia Federal y solicitó, por ser un transporte público, prioridad para la carga de combustible.

El titular del sindicato de conductores de taxis de La Plata, ante el faltante de G.N.C afirmó: ”La situación es terrible, hace una semana y media que lo tienen escondido. No creemos que falte el G.N.C, lo que están haciendo desde la Cámara y los grandes empresarios del G.N.C es los mismo de siempre, esconden el combustible para que aumente. A ellos no les importa en nada la gente, en esto tendría que intervenir el Gobierno nacional para que realmente no falte ningún tipo de combustible”

Y agregó: “tenemos un gobierno que lamentablemente no le pone los puntos sobre las íes a los empresarios y por eso hacen lo que se les antoja…. Hacen lo que quieren”.

En cuanto a las pruebas de que esconden el combustible para conseguir un aumento de precios, Berón afirmó: “Ellos dicen que falta pero no lo venden para aumentarlo. La gran cuestión acá es subir el precio llevándolo a un cincuenta por ciento más de lo que vale. Por lo menos esa es la intención de los empresarios del sector”.

Asimismo, amenazó con presentar un recurso de amparo en la Justicia Federal si la situación no se resuelve dentro de las próximas cuarenta y ocho horas, “nosotros somos un transporte público, como los colectivos. Transportamos pasajeros y corresponde que nos expendan el combustible; deberíamos tener en todas las estaciones de servicio un surtidor exclusivo para taxis y remises, para poder garantizar este tipo de transporte público de pasajeros”.

Al mismo tiempo Juan Carlos Berón no descartó que las demás Federaciones de taxistas del país se sumen al amparo judicial. “Al presentar el amparo en el ámbito federal, y si la Justicia nos da la razón, que estoy seguro de que nos va dar la razón, esto va a repercutir a nivel nacional porque van a tener la obligación en todo el país de garantizar una boca de expendio de G.N.C para taxistas y remiseros”, y añadió: “lamentablemente van a seguir escondiendo el combustible a la gente común para que aumente, con nosotros no van a poder por eso vamos a recurrir a la Justicia”.

La palabra de los expendedores de G.N.C

MDZ buscó la otra campana y dialogó con Pedro González, vicepresidente de la cámara de expendedores de G.N.C de la Republica Argentina. Lo primero que dijo es que es una mentira que los empresarios se estén guardando el gas para aumentarlo, y afirmó: “El precio del G.N.C está desregulado, lo maneja cada estación de servicio como puede con su competencia y en base a los costos que tenemos con los productores de gas”.

González agregó que “irónicamente, la zona de más estaciones de servicio en Argentina, que es el AMBA, donde hay casi 800 estaciones de G.N.C, tiene los precios más baratos del país. Esto pasa porque hay una competencia feroz, un exceso de oferta y las estaciones, para competir con la de enfrente, bajan los precios, muchas veces trabajando a pérdida. Y en otros lugares del país donde no hay esa competencia se vende más caro”.

Asimismo, Pedro González sostuvo que el servicio de G.N.C está normalizado desde el domingo en La Plata y en todo el país, y explicó que el corte del servicio fue solo en las estaciones que tienen contrato interrumpible, y agregó que "la semana pasada las distribuidoras cortaron el servicio de las estaciones que tienen contrato interrumpible por las bajas temperaturas de finales de marzo, priorizando el servicio domiciliario. Este faltante se agudizó por las tareas de mantenimiento en la planta gasificadora de la empresa Total, tareas de mantenimiento que hacen todos los años, por lo que durante una semana no estuvieron inyectando 18 millones de metros cúbicos a la red, lo que resintió el servicio de todas las distribuidoras”.

El vicepresidente de la Cámara de Expendedores de G.N.C sostuvo que el corte de gas en la industria y en las estaciones que tienen contrato interrumpible se produce todos los años ante las bajas temperaturas, donde por Ley debe priorizarse el uso domiciliario. “Eventualmente, ante muy bajas temperaturas, también cortan el suministro de las estaciones que tienen el servicio ininterrumpible. Lo que pasa en La Plata es que, de cuarenta estaciones de servicio de G.N.C que hay, treinta y cinco tienen contrato interrumpible, por lo que las 5 que quedan no dan abasto para abastecer el mercado platense, convirtiéndose La Plata en una ciudad emblema de la falta de G.N.C, donde está el problema más grave”.

Ante el pedido de los taxistas de tener surtidores de G.N.C exclusivos por considerarse un servicio de transporte esencial, Pedro González afirmó que es inviable, “demagógicamente se pueden tomar cualquier tipo de medidas impracticables. Por eso el pedido de los taxistas no tiene un contexto lógico, porque hay una orden de priorizar el gas domiciliario y a partir de ahí hay una cadena de cortes necesarios para que el gas domiciliario no se corte”.

¿Faltará gas durante el invierno?

En cuanto a la posible faltante de gas durante este invierno Pedro González sostuvo que Argentina tiene un grave problema estructural, “algo que la pandemia mitigó, pues durante el primer año de la pandemia hubo una merma importante del veinte por ciento, en el segundo año cuando empezó a reactivarse el faltante se hizo más visible, especialmente en los días de muy baja temperatura, cuando cortaron todo el expendio de G.N.C, el interrumpible y el no interrumpible”.

“Este año el problema se va a agravar por la guerra, el año pasado el millón de BTU estaba a ocho dólares y hoy, producto la guerra, está a treinta y cuatro dólares. Son miles de millones de dólares que tiene que desembolsar el Estado para poder abastecer el mercado. Desde la Secretaria de Energía de la Nación nos garantizaron que los barcos los van a comprar igual, sin importar el precio, y a esto hay que sumarle la merma del suministro de gas que nos mandan desde Bolivia, y el gobierno no quiere que la gente se quede sin gas en el invierno”.

El vicepresidente de la Cámara de expendedores de G.N.C se mostró indignado de que en Argentina no se construyan gasoductos que pueden abastecer al país y a países vecinos, y afirmó: “ Lo irónico de todo esto es que un gasoducto troncal grande, que no se construye en un año, sale mil quinientos millones de dólares y este año, con lo que el Estado va a pagar por los barcos regasificadores, se podrían construir cuatro gasoductos troncales”.