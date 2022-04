Insólita reacción de una camarista en pleno juicio por Zoom: "Estoy en toallón"

La pandemia obligó a que todo lo que era tradicionalmente presencial se deba hacer de manera online. Esto permitió que se pudieran ver los entretelones de situaciones insólitas que parecen sacadas de una película. Este es el caso del video que se volvió viral el día de ayer en las redes sociales y demuestra por qué se debe volver a los juzgados de manera presencial lo antes posible.

Camarista no prende la Cámara porque está en toalla. pic.twitter.com/jlTZOhZdZO — Cafa (@tobillosdepapel) April 4, 2022

El usuario @tobillosdepapel publicó el día de ayer un post increíble, donde escribió "Camarista no prende la Cámara porque está en toalla" junto con un video donde se podía ver a Julio Panelo, juez en Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº6 de Capital Federal, llevaba a cabo un juicio por Zoom.

Lo insólito ocurrió cuando el juez le dio la palabra al abogado Eduardo Chittaro para que diera un alegato, y una mujer lo interrumpió, el tema es que ella no prendió la cámara por una insólita excusa.

El diálogo textual fue así:

-Juez Panelo: "No la veo. Tiene que poner la pantalla".

-Funcionaria: "Estoy con el toallón porque me acabo de bañar. ¿Le molesta por esta vez no verme la cara? Me la voy a sacar cuando me termine de bañar".

-Juez Panelo: "Adelante"

-Funcionaria: "¡Ay, perdón!"

Este video, que parece sacado de una comedía, generó muchas reacciones graciosas ante lo hilarante e inaudito de la secuencia:

Que vuelvan todos a los Juzgados ya — Cafa (@tobillosdepapel) April 4, 2022

El mismo usuario que subió el increíble video comenta que deben volver los juzgados de manera presencial, que desde hace más de dos años se manejan de manera virtual, por medio de la plataforma Zoom.

Como siempre que ocurre una situación hilarante, no podían faltar los memes de Los Simpson que "predijeron" lo que pasó.

Una usuaria comenta indignada: "Tu trabajo esta pautado a una hora justo se te ocurre bañarte diez minutos antes de la audiencia? Y nadie dice nada?", a lo que otra responde de manera tajante "Imaginate el respeto y la responsabilidad q tiene esta mujer x las audiencias! Ese es el nivel de la justicia: un club de amigos". Una discusión de usuarios en los comentarios de la publicación original

El usuario @fedetbq comentó: "Te das cuenta la impunidad que manejan? Lo dice sin ningún estupor, cero vergüenza. Son los funcionarios estatales mejores pagos y no son capaces de tomarse seriamente su laburo", que luego continúa escribiendo "Uno con dos dedos de frente diría "pucha, cómo no dijo que no le andaba la cámara o algo así" pero no, a ellos ni se les cruza por la cabeza porque saben que lo pueden hacer sin ninguna consecuencia".

Finalmente, sea una camarista o sea la abogada de una de las partes, la conclusión es que no debería hacer estas cosas en pleno momento de trabajo y, si lo hace, como mínimo no comentarlo a todo el mundo, ya que luego se puede volver viral, como terminó ocurriendo.