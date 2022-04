¿Qué implica dar tránsito? Tres casos de animales rescatados

El 29 de abril es el Día del Animal en Argentina, fecha elegida en conmemoración a Ignacio Lucas Albarracín, abogado defensor de los derechos de los animales, fundador y presidente de la Sociedad Protectora de Animales en Argentina. La fecha la eligió el mismo Albarracín, quien 18 años después moriría un 29 de abril.

Apodado el “Loco”, Albarracín fue uno de los pioneros en el país en defensa de los animales. Hoy día, son muchas las organizaciones que siguen los pasos del doctor, y estas no podrían seguir adelante si no fuera por los cientos de voluntarios que abren las puertas de su hogar y dan tránsito a animalitos domésticos que esperan encontrar una familia que los adopte.

Las mascotas ocupan un lugar no solo en nuestro corazón, sino también en nuestra vida. Cuando pensamos en adoptar un animal debemos tener ciertas consideraciones en cuenta y asumir que son una responsabilidad. Lo principal es entender que tienen necesidades como por ejemplo un espacio donde moverse y jugar, una nutrición adecuada y atención veterinaria. Además, cuando son cachorros requieren mayores cuidados como ir a la veterinaria para tener el esquema completo de vacunación.

¿Qué significa dar tránsito?

María José Barria, estudiante de Ciencias Políticas en la UBA, cuenta que este año se mudó con una amiga y quería adoptar un gato hace un tiempo pero hasta acomodarse, tomó la decisión de que lo mejor era "transitar" o dar tránsito. Se contactó mediante Instagram con Gatitos de Palermo y en marzo recibió a Maple, un gatito que al día de hoy aún vive en su hogar. "Lo hice porque amo a los gatos, además pienso que los animales -gatos, en mi caso- son un gran apoyo emocional y compañía. Es increíble ver el proceso de cambio de un gatito, por ejemplo con Maple, lleva un mes y medio conmigo y el cambio es tremendo, está mucho mejor de salud y mimoso", cuenta orgullosa "Majo" Barria.

Maple. Foto: María José Barria

Camila Bladilo, tomó el año pasado la decisión de "comprometerse con la causa". Cuenta que hace mucho tiempo tenía curiosidad por lo que significaba "transitar animales" y se acercó a través de Instagram a Patitas al rescate y decidió hacerlo por muchos motivos. "Es un acto muy noble y muy amoroso y me parece un círculo perfecto, me parece maravilloso. A lo que me refiero con que es un círculo perfecto, es que imaginate que hay alguien que se ocupa de sacarlos de la situación de calle o de encontrarlos y rescatarlos. Pero una vez que que te dispones a hacer tránsito sos literalmente un canal entre un ser que no tiene hogar ni familia, ni amor, ni las cosas básicas y principales que todos deberíamos y nos gustaría sentir en esta vida. Y por un período de tiempo somos su canal para que todo eso se transforme por completo", explicó Camila.

Lo que la motivó fue su compromiso con los animales, afirma que el animal que se transite devuelve un millón de veces más el amor de lo que uno le puede dar. Aclara también que los gastos corren por cuenta de las organizaciones y en definitiva es algo transitorio, no hay razones para no hacerlo. "Literalmente, lo que uno hace es poner el espacio, el tiempo y su contención y amor para ese animal, nada más (...). Es contemplar también la idea de que nadie merece no tener casa ni familia. ¿Y por qué no podríamos poner un poquito de nosotros para que eso cambie?", contempla.

Foto: Camila Bladilo

Su primer tránsito fue una gatita que rescataron de la calle y la alojó 3 meses. Luego de desparasitarla y colocarle las vacunas pertinentes porque era muy chiquita, la entregaron a una chica que deseaba mucho tener un gato y ahora "la tienen como una reina". Camila afirma que está muy contenta de hacer esto y que es uno siempre se lleva mucho más de lo que da.

Por otro lado, Martina Sosa se mudó sola en marzo del 2021 y decidió que era el momento de transitar. "Principalmente era algo que me nacía, no lo había hecho antes porque vivía con mis papás. Al mudarme sola no tenía nada que me lo impida (...). Me parece importante y gratificante hacerlo y los perros y gatos, cualquier especie, me fascinan. Soy consciente de la cantidad de animales que hay en CABA que necesitan tránsito. Siempre fui de las personas que les toca en el alma ver animales abandonados, en la calle, con hambre, sin familia, sin amor, ser parte de cuidarlos y encontrarles una casa me encanta. Yo digo que es algo que me cambió el año", comentó Martina quien se anotó en varios refugios. Jack apenas llegó al hogar de Martina. Foto: Martina Sosa

El primer gatito que recibió tenía entre 3 y 4 meses y estaba herido en una patita porque lo había mordido un perro de la calle. Jack, como bautizaron al gato, estuvo con Martina por 1 mes y medio, casi 2 hasta que pudo recuperarse por completo y fue entregado a una familia.

¿Cómo adoptar o dar tránsito?

Hay cientos de organizaciones en redes sociales para dar tránsito o adoptar por eso, si hay ganas no hay excusas. Además, El Campito Refugio, ubicado en el partido de Estaban Echeverría, provincia de Buenos Aires lanzó junto a Tiendanube la primera plataforma de adopción de animales del país. La organización es un hogar para más de 350 perros rescatados de las calles, en estado de abandono o desamparo que funciona hace 13 años. Esta nueva propuesta trata de dar solución y optimizar el proceso de adopción. El sitio web ya esta en funcionamiento y hay centenas de animales que esperan ser adoptados.