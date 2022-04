Tres trucos caseros para limpiar el teclado de la computadora y dejarlo como nuevo

Si usas tu computadora a diario, necesitas saber cómo limpiar el teclado. Teniendo en cuenta la frecuencia con la que se tocan constantemente las teclas, los gérmenes o bacterias que recogemos en nuestros dedos pueden transferirse fácilmente. Y si compartes tu espacio de trabajo y equipo con otros, imagínate todo lo que debe de estar por ahí pululando.

Además, si comes en tu escritorio, las migas pueden caer entre las teclas y no volver a aparecer jamás. Antes de que te des cuenta, todo el teclado se siente pegajoso y hay una acumulación de polvo visible que simplemente no puedes alcanzar. Si bien limpiarlo puede parecer una tarea difícil, la realidad es que es mucho más fácil de lo que piensas y no lleva nada de tiempo, solamente tienes que hacerlo con cuidado.

3 tips para que tu teclado luzca como nuevo

Aquí te explicamos cómo limpiar tu teclado para eliminar la suciedad y el polvo.

1. Toque las migas sueltas, pero no sacuda su computadora portátil

Puede eliminar algunas migajas y otros desechos volteando suavemente tu teclado y golpeándolo ligeramente. No lo sacudas o podrías dañar algunas piezas.

Las computadoras portátiles de estado sólido y los teclados independientes son más duraderos, pero eso no es luz verde para una sacudida del nivel de un terremoto. Para quitar las migas con menos riesgo (o después de una breve sacudida inicial), intenta usar el extremo adhesivo de una nota Post-it o masking tape para llegar a los lugares más difíciles.



Fuente: Jay Zhang (Unsplash.com)

2. Toma un poco de aire

El aerosol de eliminación de polvo o aire enlatado, disponible en tiendas de artículos de oficina, tiendas minoristas generales e incluso distribuidores de autopartes, es un gran aliado para realizar una limpieza rápida. Recuerda mantener el recipiente en un ángulo de menos de 40 grados, apuntando hacia el teclado, para sacarle mayor provecho.

Si prefieres no gastar mucho dinero, puedes usar un popote y soplar, pero ojo… deberás hacerlo con cuidado. Verás que a medida que vas soplando sale volando la mugre y el polvo.

3. Para la suciedad acumulada usa toallitas

Aplica una presión suave para arrancar los pegotes de suciedad de tus teclas. No te excedas, o corres el riesgo de borrar los caracteres. También puede usar un limpiador para superficies, aunque no debes de usarlo directo; rocía sobre un paño suave o una toalla de papel y luego limpia.

¿Qué otro consejo para limpiar teclados conoces?