Almaceneros denuncian que aún no hay abastecimiento de productos para la canasta de Precios Cuidados

Ya pasó más de un mes del anuncio del programa de Precios Cuidados en almacenes y, lejos de lo ideal, esta medida presenta cada vez más inconvenientes en su aplicación. El programa se presentó como una respuesta al reclamo que se dio durante mucho tiempo para que los comercios de cercanía formaran parte de los programas oficiales para combatir la inflación pero la realidad es que eso está lejos de funcionar de manera correcta.

Este programa incluye 60 productos, tiene alcance nacional y busca que las cámaras y federaciones del sector logren el compromiso de sus asociados para ofrecer estos productos en sus comercios. Sin embargo, desde el comienzo fue inviable para los comerciantes.

MDZ dialogó con Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA), sobre el programa de precios cuidados en almacenes que no logra cumplir sus objetivos por el desabastecimiento de productos.

A día de hoy todavía no se puede aplicar de manera correcta el programa de Precios Cuidados en almacenes

Savore explicó la cantidad de productos faltantes que hay en los mayoristas. La canasta de precios cuidados en Almacenes anunciada por Roberto Feletti debería incluir 60 productos de los cuáles se consiguen menos de la mitad. "Dentro de la lista de los 60 productos, sólo se consiguen algunos -mermelada, harina, harina de maíz-. Sin embargo, hay productos que sería interesante tener y esos son los que es imposible conseguir", se queja el titular de FABA. Mientras tanto, da un número concreto de productos que se pueden encontrar en los mayoristas: "hoy sólo podemos ofrecer 20 de los 60 productos de la canasta. Todavía faltan muchos, es una pena".

Esta declaración está a tono de lo que había adelantado hace una semana. Entonces, el panorama era aun más desolador: "Conseguimos 14 productos de los 60, están faltando todavía, no pudimos comprar la mercadería, los mayoristas no la tienen".

El desabastecimiento se nota especialmente en productos como el aceite. "Hace tres años que venimos con el problema del desabastecimiento del aceite de girasol y dos empresas se comprometieron a estar dentro del programa con el aceite de girasol, que también está interesante el precio de compra y el precio de venta, pero tampoco está en los mayoristas, no existe".

Savore denuncia la falta de productos clave como el aceite de girasol

Savore reflexiona sobre cuál podría ser una solución al problema que genera la aplicación del programa, pidiendo una mejor comunicación entre los diferentes eslabones de la cadena: "Lo que planteamos nosotros es que hay que decir la verdad, somos una cadena dónde hay tres eslabones: la fábrica, el mayorista y nosotros, los almaceneros. Si nosotros decimos que no está el producto y el mayorista no dice nada, uno no sabe donde está el problema".

Al respecto indicó que los mayoristas deberían denunciar también el desabastecimiento. "Tendrían que decir 'no tengo el producto porque no me lo entrega la empresa', entonces podríamos saber quién es el responsable o el que está especulando", declara.

El dirigente resalta además, otro problema del programa. En este caso se trata ya no del desabastecimiento sino de la implementación en diversos lugares del país: "En el AMBA ya estamos vendiendo la leche de la empresa que se había comprometido a $117, pero el tema es que la estamos recibiendo solo en el AMBA, no en las 135 ciudades que tiene la Provincia de Buenos Aires", dice y acota: "Menos en las provincias del resto del país".

"Esto es algo que urge discutir", sentencia y sigue: "Si es un programa de alcance nacional, todos deberíamos tener acceso a los productos de la canasta con los precios cuidados. Es más, dentro de la planilla donde figuran los precios de venta, están fraccionados por distintas localidades, o sea, AMBA, fuera del AMBA y todos los territorios del país, la dinámica de venta en todo el país estaba contemplada, entonces ¿Por qué esta mala acción de la empresa o de los mayoristas?", concluye dejando un interrogante abierto.