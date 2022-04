Almaceneros denuncian que sólo hay 14 de los 60 productos de la canasta de Precios Cuidados

Una de las medidas más fuertes en la guerra contra la inflación del Gobierno fue el programa de Precios Cuidados para almacenes, que pretendía buscar una respuesta al reclamo que se dio durante mucho tiempo para que los comercios de cercanía formaran parte de los programas oficiales para combatir la inflación.

Este programa, incluye 60 productos, tiene alcance nacional y busca que las cámaras y federaciones del sector que logren el compromiso de sus asociados para contar con estos productos en sus comercios.

En el marco de la aplicación de esta medida, MDZ sostuvo un diálogo al comienzo de esta semana con Fernando Savore, presidente de la Federación de Almaceneros de la provincia de Buenos Aires (FABA). Aquí se nos hizo saber que desde el lunes anterior, momento en el que se debían abastecer los mayoristas con los productos para la correcta aplicación de la medida nacional: "Fuimos a los mayoristas y no los encontramos, ni los productos ni los precios". De esta manera se demostró el primer problema con la medida.

Reclamos de almaceneros contra el faltante de productos

Savore también destacó que, al ver estos faltantes, lo denunció ante la Secretaría de Comercio, dirigida por Roberto Feletti, enviando imágenes que confirmaban el error para lograr que los mayoristas incluyeran los productos en su catálogo, debido a que: "59 de los 60 productos los adquirimos en los mayoristas y distribuidores".

Ante esto, la Secretaria de Comercio había informado que: "el día martes de la semana pasada tuvieron una reunión con los mayoristas en la que se comprometieron a tener los productos para esta semana".

59 de los 60 productos se consiguen en mayoristas según Savore

A día de hoy, viernes, logramos ponernos en contacto nuevamente con Savore y nos comentó como fue el abastecimiento semanal en las góndolas del mayorista para su almacén propio.

Savore comenta: "Conseguimos 14 productos de los 60, están faltando todavía, no pudimos comprar la mercadería, los mayoristas no la tienen". "Los precios no coinciden para nada" sentenció el presidente de FABA.

Precio publicado en la lista de precios de proximidad en abril

Precio real del producto

Por ejemplo podemos ver como el producto de Conserva de Choclo Cremoso Noel 300 gr Arcor debería salir $86,66 en los mayoristas, para ser vendido a $110,00 en los almacenes, mientras que en la realidad se vende por $94,90 en el mayorista, por lo que no se puede cumplir con los Precios Cuidados.

Esta situación se da en un marco en el que al momento de presentar la medida, Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, había confirmado que la mercadería llegaría a todas las provincias con el mismo precio. Incluso había abierto la posibilidad para que almaceneros y supermercados chinos puedan ofrecer un listado propio, pero como se puede ver, la realidad es diferente. El precio de la harina que debería tener en los precios cuidados Uno de los 14 productos que sí cumplen con los precios que deberían tener

Uno de los productos que sí cumplen con la lista publicada es la harina Harina de Trigo 3/0 Morixe 1 kg, que se publica a $68,62 tanto en lo publicado por la Secretaria, así como en los mayoristas. El precio que debería tener el aceite mezcla

El precios del aceite tampoco cumple con la lista de precios cuidados

Podemos ver como a pesar de que el aceite Cocinero cuenta con el cartel de "Precios Cuidados", no cumple con el precio prometido en la lista publicada desde comienzo de mes. Debería venderse a $142,10 en los mayoristas para lograr comercializarse a $197,20 en los almacenes, pero, nuevamente la realidad es distinta, ya que se puede ver que en el mayorista se encuentra a $154,90.

Un video de Fernando demostrando la falta de productos y precios tomando como ejemplo el azúcar.