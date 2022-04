Elon Musk: a qué edad programó por primera vez una computadora

Elon Musk demostró dotes para la informática y la tecnología a muy temprana edad, y la primera vez que hizo negocios fue cuando estaba en el colegio. El magnate nació en Pretoria, Sudáfrica, y sin la ayuda de ningún experto creó su primer programa el cual vendió por $500 dólares a una revista.

Su niñez fue en una casa muy grande rodeado de sus dos hermanos, Kimbal y Tosca, y varios primos. Como sus padres trabajaban a tiempo completo, Elon Musk se educó con libros y fue un autodidacta con mucha libertad para perseguir sus intereses sin que ningún adulto se interpusiera en esto.

Fue a los 9 años cuando comenzó a programar un Commodore VIC-20 que tenía 8 kilobytes de memoria RAM y al año siguiente lo había logrado por completo. Esto fue el puntapié para dedicarse a los juegos de computadora, lo cual le valió su primer ingreso económico y una visión de su futuro.

A los 12 años diseñó su primer programa, un juego del espacio llamado Blastar, y se lo vendió por el equivalente a $500 dólares a la revista sudafricana PC and Office Technology. "En este juego tienes que destruir un carguero extraterrestre que lleva bombas mortales de hidrógeno y Status Beam Machines. El programa hace un buen uso de los sprites y las animaciones, y en este sentido su lectura merece la pena", reseñó un artículo publicado en 1984.

El dinero que ganaba programando lo gastaba en cómics, computadoras y juegos de rol como Dungeons and Dragons. Tomas Lloret, un gran seguidor de su carrera, decidió adaptar el juego Blastar a HTML5 y ponerlo en línea de forma gratuita, por lo que muchos pudieron disfrutar de los inicios de Elon Musk.

Elon Musk: su trabajo poco conocido en los videojuegos

Cuando creó Blastar, Elon Musk decidió ser programador de videojuegos y una vez asentado en Silicon Valley, California, decidió buscar trabajo en alguna empresa. A los 23 años ingresó a Rocket Science Games, un estudio que desarrollaba videojuegos para consolas y computadoras.

Peter Barrett, cofundador de la empresa, reveló hace unos años que era muy difícil darle órdenes a Elon Musk porque siempre terminaba haciendo lo que quería. Su trabajo allí consistió, entre otras cosas, en escribir el código básico de primer nivel y programar drivers para controlar los juegos desde diversos mandos.

Fue uno de los creadores de los juegos "Loadstar: The Legend of Tully Bodine", "Cadillacs and Dinosaurs: The Second Cataclysm" y "Rocket Jockey" y por este motivo su nombre aparece en los créditos. Pese a su éxito, Elon Musk decidió abandonar la empresa en 1995 para comenzar una carrera independiente relacionada a las energías renovables, el espacio e internet lo cual lo convirtió el año pasado en la persona más rica del mundo, según Forbes.



