A esto jugaba Elon Musk cuando era un niño pequeño

Ya desde niño, Elon Musk sabía que quería ser empresario. Su carrera empezó con apenas 12 años cuando creó su primer juego para computadoras. Hoy, es una de las personas más ricas del mundo y una inspiración para muchos jóvenes emprendedores que tienen ansias de innovar.

Nació en Pretoria, Sudáfrica, siendo el primogénito de Errol Musk y Maye Haldeman, y luego llegaron sus hermanos, Kimbal y Tosca. "Fui educado por libros. Libros y después mis padres", reveló en una entrevista al contar que su madre trabajaba tiempo completo y su padre, si bien también trabaja, no le prestaba mucha atención.

Esto le despertó su costado curioso, sumado a que siempre tuvo una gran pasión por la informática. Cuando tuvo su primer contacto con una computadora (alrededor de los 9 años), Elon Musk pasaba horas y horas con los juegos que ya traía la máquina incorporados.

Fuente: Wikipedia.

Además era un fanático del Dungeons and Dragons, un juego de rol de fantasía heroica actualmente publicado por Wizards of the Coast. En ese entonces era un juego de tablero similar al juego de la Oca, pero era con cartas y tan popular que años más tarde se crearon videojuegos y películas.

Su pasión por los juegos y las computadoras se fusionaron, y con solo 12 años Elon Musk ya sabía que quería convertirse en empresario, aunque lejos estaba de creer lo que logró hasta hoy. El primer programa que diseñó fue un juego del espacio llamado Blastar, que lo vendió a $500 dólares a la revista sudafricana PC and Office Technology.

"En este juego tienes que destruir un carguero extraterrestre que lleva bombas mortales de hidrógeno y Status Beam Machines. El programa hace un buen uso de los sprites y las animaciones, y en este sentido su lectura merece la pena", indicó el medio.

Elon Musk: los juegos y los negocios

Blastar fue un éxito y Elon Musk siguió programando, diseñando y pensando en maneras de ofrecer algo distinto. Su visión era tan adelantada que en 1994 comenzó a trabajar para Rocket Science Games, una empresa que desarrollaba videojuegos para consolas y computadoras.



Allí, el sudafricano creaba títulos puntualmente para Sega CD y se lo puede ver en los créditos de muchos juegos populares como "Loadstar: The Legend of Tully Bodine", "Cadillacs and Dinosaurs: The Second Cataclysm" y "Rocket Jockey".

Actualmente, Elon Musk está lejos de esta vida y ninguna de sus empresas está vinculada con los videojuegos. Sin embargo, siempre estuvo involucrado con la tecnología, un denominador común entre SpaceX, su compañía aeroespacial; SolarCity, especializada en energía solar; Neuralink, que desarrollo de interfaces cerebro-computadora; y Open AI, de investigación de inteligencia artificial (IA).

¿A qué jugabas cuándo eras chico?