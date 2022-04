De Buenos Aires a Oslo: cómo unos afiches políticos le ganaron al estilo nórdico

"En la cafetería de la Universidad de Oslo tienen las paredes cubiertas con afiches de una facultad random de la UBA", dice el tuit de Julián Valle, quien se presenta como "doctorando en Historia Islandesa por la Universidad de Bergen (Noruega)". El mensaje está ilustrado por la foto de una cafetería que, a simple vista, podría confundirse con un aula de Sociales. Aunque ante el desafío de encontrar las diferencias sería muy fácil notar que todo el aspecto está más limpio que un aula de esa facultad y el mobiliario es muy diferente a los bancos por los que a veces los alumnos tienen que competir para poder asistir a sus clases presenciales.

El tuit se viralizó rápidamente. Muchos se preguntaban cómo los carteles de la UBA llegaron a Oslo y otros bromeaban sobre el hecho de que mientras los argentinos usan remeras y buzos con logos de universidades extranjeras, tal vez en otros países se vuelva común tomar como modelos a las instituciones locales.

Memes a partir de la peculiar decoración en un bar de la Universidad de Oslo

Alguien comentó en el hilo que los carteles de Sociales no llegaron a Oslo por casualidad sino que fueron parte de una acción artística. "El proyecto fue de un flaco de sociales que hizo una estancia allá e hizo una 'intervención'. No recuerdo bien pero cursé una materia del doctorado con él y lo comentó ahí", comentó alguien. Y otro más acotó: "Es una obra de Syd Krochmalny en colaboración con Judi Werthein, el título es El norte no va a estar arriba, va a ser todo sur, 2011. Fue un ready made a partir de afiches políticos de la Facultad de Sociales. Hay que citar a los artistas...más cuando se reproducen imágenes de su obra".

El autor de tuit original explicó que la falta de cita tenía que ver con el desconocimiento de la procedencia de ese mural y compartió la historia del mismo relatada, justamente, por el artista Syd Krochmalny.

"Las paredes de la Universidad de Buenos están cubiertas de propaganda política", escribía hace casi una década en agosto de 2003, Krochmalny en su blog. Con esa sentencia -irrefutable para cualquiera que haya pasado por las aulas de sociales- comenzaba la explicación de la obra que hoy es viral. "Estos afiches hechos a mano constituyen un hecho político y estético que se construye al finalizar cada periodo electoral. Los carteles materializan la disputa del espacio de poder con sus signos -colores y mensajes- entre las agrupaciones políticas".

UBA Class-Room, foto, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, marzo 2010



Fuente: sydkrochmalny.blogspot.com/

El relato continúa y permite entender más del origen de los afiches. "Al finalizar el recuento de votos, cuando se dan a conocer las nuevas autoridades de los tres claustros, los cargos en las Juntas y los Directores de Carrera, el Consejo Directivo, y el Decano, se produce un potlach en el que las agrupaciones destrozan, disputando el espacio social, su propia propaganda frente a las otras".

Más allá de lo pintoresco de las paredes empapeladas con afiches de colores y de su atractivo, eso tiene consecuencias. "Al día siguiente y durante el fin de semana, el personal de limpieza se encarga de quitar y destruir los carteles restantes". Pero fue justamente ese el momento en el que el artista aprovechó para recolectar el material para su obra. "En ese lapso, el crítico de arte Claudio Iglesias y el artista Santiago Villanueva, me acompañaron a recolectar los carteles". Hizo bien ya que ese el único momento en el que las paredes de la facultad no están empapeladas con propaganda política.

"Al otro lunes, la Facultad de Ciencias Sociales amaneció desierta para iniciar un nuevo ciclo de producción de carteles hasta cubrir las paredes por completo", recuerda el artista. Lo que siguió fue un trabajo de creación interferido por ciertos trámites burocráticos: "Exporté los carteles como material escenográfico a Noruega, y junto con Judi Werthein hicimos un wallpaper en la sala de exhibición de la Universidad de Oslo para celebrar sus 200 años. Allí el espacio simbólico es ascético y está regulado verticalmente por la autoridades de la Universidad", concluye.

Pasó casi una década y su obra -una composición realizada con afiches originales de organizaciones universitarias- sigue en la universidad. Sólo que ya no en la Facultad de Sociales de la UBA sino en Oslo. Muchos en Twitter aprovecharon para comentar que habían pasado por Sociales con comentarios alusivos a las típicas agrupaciones políticas de esa sede y algunos hasta se animaron a decir -con cierta ironía- que se trataba de apropiación cultural.

Como sea, las pancartas políticas de la UBA llegaron a la Universidad de Oslo y se ganaron un lugar ya no dentro del aula sino en una cafetería y el comentario al pasar, que se hizo viralizar, sirvió para poner de relieve el nombre de Syd Krochmalny, quien se presenta como "doctor en Ciencias Sociales, magister en Comunicación y Cultura, licenciado en Sociología". Al enterarse de que hablaban de él, simplemente respondió: "Acá estoy".