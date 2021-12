La UBA cumple 200 años y lo celebra con un megaconcierto gratuito

El evento gratuito será el principal de los festejos que se vienen realizando a lo largo del año, dentro del marco del bicentenario de una de las mejores universidades del continente. Se llevará a cabo el próximo sábado, 4 de diciembre a las 18:30hs, en las escalinatas de la Facultad de Derecho y contará con la participación de más de 30 artistas representativos de la música popular Argentina. Dentro de los invitados se encuentran: Fito Paez, Pedro Aznar, Lisandro Aristimuño, Nahuel Pennisi, Abel Pintos, David Lebón, Zoe Gotusso, María Becerra, Cazzu, Conociendo Rusia, Juan Ingaramo, Natalie Pérez, Mora Godoy, Juan Carlos Baglietto, entre muchos otros. Cabe destacar que los mismos estarán acompañados por la Orquesta Sinfónica de “UBA200 en Concierto”, conformada por los miembros más destacados de diferentes orquestas de todo el país: Sinfónica Nacional, Filarmónica de Buenos Aires, Estable del Teatro Colón, Estable del Teatro Argentino de La Plata, así como también, algunos integrantes de la orquesta de la Universidad de Buenos Aires y del Nacional Buenos Aires.

“La UBA es un orgullo para nuestro país y es una gema en América Latina. Cantar en sus 200 años es un honor enorme, porque no solamente es pública y gratuita, sino también es excelente” expresó Pedro Aznar, en su visita a las aulas y el Hospital Odontológico. Por su parte, el cantautor Coti Sorokin sostuvo, "Cantar en los 200 años de la UBA es un privilegio por lo que significa la educación pública y la universidad pública para el progreso de nuestro país y para la igualdad de condiciones de su gente". Otra artista que expresó su alegría por formar parte de la celebración de la Facultad de Buenos Aires fue la trapera Cazzu, “Cantar en los 200 años de la UBA significa un gran honor. La educación pública para mí es una de las mejores cosas que tenemos en nuestro país. Si no hubiera podido acceder a ella, probablemente no hubiese podido estudiar en verdad”.

El evento, “UBA200 en Concierto”, se llevará a cabo el próximo sábado, 4 de diciembre en las escalinatas de la Facultad de Derecho y contará con una transmisión en VIVO a partir de las 18:30hs. Según informaron desde la institución el show durará 2 horas de corrido sin ningún corte. La entrada será libre y gratuita y no hará falta reservar ya que el evento será de total libre acceso.