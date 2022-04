Murió el escritor argentino Sergio Chejfec

El escritor argentino Sergio Chejfec murió este sábado a los 65 años en la ciudad de Nueva York, donde vivía y daba clases. La triste noticia fue confirmada por la Editorial Entropía.

El autor deja una obra singular y exquisita que fue traducida al inglés, portugués, francés y alemán e incluye títulos como “Los planetas”, “El llamado de la especie”, “Cinco”, “Mis dos mundos” y los más recientes “Teoría del ascensor” y “No hablen de mí. Historia de un museo”. La noticia fue confirmada por la Editorial Entropía, donde había publicado “Teoría del ascensor”.

El autor dictaba cursos y talleres de literatura en el Programa de Escritura Creativa en Español de la New York University y desde hacía tres décadas no vivía en el país, aunque venía de visita y estaba atento a las publicaciones contemporáneas. El último viaje a Buenos Aires había sido en diciembre del año pasado.

Su primer destino en el exterior había sido Caracas (Venezuela), donde vivió entre 1990 y 2004, y entre otras actividades se dedicó a publicar en Nueva sociedad, un diario sobre temas de política, cultura y ciencias sociales, pero desde 2005 su ciudad de residencia fue la ciudad de Nueva York.

Autor de narrativa, ensayo y poesía, Chejfec nació el 28 de noviembre de 1978 y volvía al país al menos una vez por año donde asumía tareas como docente en dos cátedras de maestrías: la de Escritura Creativa (Untref) y la de Literatura Argentina, de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Recibió el premio Konex, fue becario de la Fundación Guggenheim (USA) y residente en Civitella Ranieri (Italia).

La escritora, traductora y docente María Negroni publicó un breve fragmento junto a una foto del escritor. "Los recuerdos no me interesan para ser recordados. No me interesa una literatura que sea fiel a los recuerdos y que le brinde tributo al hecho de recordar. Me interesa como experiencia del pensamiento. Sergio Chejfec".