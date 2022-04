San Expedito, el santo que mueve masas: por qué es el favoritos de los argentinos

Algunos lloran, otros sostienen entre sus manos fotos, rosarios o pulseras rojas, también estampitas y velas; otros se ven tristes y hablan para sí mismos. Pasan horas parados haciendo la cola al rayo del sol para poder entrar a la iglesia y tocar al santo o más bien, la caja de cristal donde está. Son muchos los motivos por los que las personas le rezan a San Expedito, el santo de las causas justas y urgentes, pero todos tienen algo en común: la fe.

Cada 19 del mes se recuerda al santo, pero particularmente el 19 de abril se congregan miles y miles de fieles para rememorar el aniversario de su muerte. Según la creencia católica, San Expedito fue un Comandante de las legiones romanas que sirvió al emperador Diocleciano, entre los siglos III y IV. El santo se convirtió al cristianismo y por ello fue martirizado y decapitado el 19 de abril del año 303, en la ciudad de Melitene, actualmente Turquía.

Se cuenta que antes de que tomara la decisión definitiva de convertirse, se le apareció un cuervo que le dijo "Cras, cras, cras", que en latín significa mañana, es decir que postergue su decisión. El romano convencido de su fe, aplastó al cuervo y respondió "Hodie, hodie, hodie", que significa hoy. Por esta razón, la imagen del santo es la de un hombre vestido de Comandante romano con una cruz en su mano derecha que dice "hodie" y debajo de sus pies un cuervo aplastado que dice "cras".

Fieles en la Parroquia Nuestra Señora de Balvanera.

La fe logra cosas maravillosas y esconde también sus misterios. Claudia, voluntaria de la iglesia, cuenta que desde el lunes 18 ya había familias acampando fuera de la parroquia en el barrio de Balvanera y que a las 4 de la tarde la fila para entrar a tocar al santo ya superaba la puerta del colegio San José, ubicado a la vuelta de la parroquia. Agrega también, que la familia que estaba primera en la fila iba todos los años por una promesa que le hicieron a San Expedito.

A lo largo del día, hay misa cada una hora, aún así, el momento más especial es cuando el sacerdote bendice y los fieles levantan sus objetos de valor como las llaves de sus casas y fotos de seres queridos que no pudieron estar presentes. Una señora de cabello castaño oscuro y lentes está haciendo la fila hace menos de una hora y cuenta que todos los años sin falta se dirige a la iglesia. "Llueva, haga calor, es igual, es la fe. Yo siempre que le he pedido me escuchó", concluyó.

A las 12 del mediodía la fila ya daba una vuelta a la manzana.

Avanza la fila y le da la vuelta a la manzana. Entre los vendedores ambulantes de rosarios, pulseras y velas más las personas escuchando la misa en la esquina de Bartolomé Mitre y Azcuénaga se hace difícil caminar. Allí está Silvia, fiel de San Expedito y de la Virgen de Itatí, que espera entrar a ver al santo para pedir y agradecer. Cuenta que había dejado de ir pero volvió especialmente para pedir por la salud de su hija enferma. "Ya me cumplió con mi marido que tenía cáncer, la verdad que salió todo bien", cuenta con emoción.

Años anteriores, llegaron a concurrir hasta 80.000 fieles pero en los últimos 2 años de pandemia el número descendió. Se espera que este año, a pesar de los protocolos por covid-19, aumente el caudal de feligreses que pasa a ver al santo. Ya sea para orar, agradecer o pedir, las puertas del templo estarán abiertas todo el día y a las 17 hs se realizará una procesión por las calles del barrio de Balvanera.