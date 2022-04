El duro cuestionamiento a Fabiola Yañez que abrió un extenso debate

El nacimiento del hijo de Alberto Fernández y Fabiola Yañez sigue provocando intensos debates en redes sociales. Desde su concepción, los cuestionamientos están puestos en el rol materno que cumple la primera dama. Las formas de maternar son tan variadas como personas hay en el mundo. No existen recetas básicas y cada mujer hace lo que puede en el contexto en el que está inserta. La lactancia materna es uno de los puntos fundamentales que frecuentemente se ponen en cuestión.

La maternidad no es una condición igualitaria para todas las mujeres ya que las experiencias están atravesadas por posibilidades fisiológicas, psicológicas o decisiones personales que condicionan las vivencias en torno a la crianza. Las condiciones materiales y culturales juegan un rol fundamental en los procesos que recorren las madres junto a sus hijos y los señalamientos son infinitos.

Desde el momento del nacimiento, la lactancia toma un rol protagónico en la vida del bebé y la mamá. Si se analiza desde el lado nutricional, es el alimento ideal ya que contiene todos los nutrientes que necesita el bebé para su crecimiento y desarrollo, así como las sustancias que lo protegen contra infecciones y alergias. El aspecto vincular también es muy importante ya que el momento del amamantamiento genera un vínculo entre ambas partes que debe ser cuidado y preparado.

Más allá de los beneficios que la lactancia materna supone, en muchos casos es una práctica que no todas las mujeres pueden o quieren realizar. Las posibilidades se ven limitadas en aquellas madres que no tienen suficiente leche o por alguna condición física no pueden acceder a esa posibilidad pero también están aquellas mujeres que por decisión propia no quieren dar de mamar y son duramente cuestionadas. En ambos casos, las controversias ponen en el centro de la escena a una mujer que no es "suficientemente buena" para cumplir con el rol de madre que se espera de ella.

Las presiones sociales y laborales a las que son sometidas quienes se embarcan en la "aventura" de ser madres son infinitas

"Nadie discute las virtudes de la leche materna, sólo hay que comprender que cada maternidad en un mundo al que no estamos invitados", publicó una usuaria de redes sociales en relación a los cuestionamientos que se hicieron a la primera dama por la difusión de una foto en la que alimentaba a su bebé con una mamadera.

Si bien la lactancia materna es una decisión personal, la responsabilidad recae en las mujeres y, en ocasiones está atravesada por las condiciones materiales de quien amamanta. En ese sentido, las mujeres que deben reincorporarse a la rutina laboral una vez cumplida la licencia por maternidad, tienen menos posibilidades de continuar con la lactancia exclusiva.

El tema lactancia excede a Fabiola. Hay miles de cuestiones por las que una mujer no puede o no quiere amamantar y no es menos madre por eso. Nadie discute las virtudes de la leche materna, sólo hay que comprender que cada maternidad en un mundo al que no estamos invitados. — Florencia (@fetcheves) April 15, 2022

Rocío Fontana, jefa del Banco de Leche Humana del Hospital Lagomaggiore, explicó: "En ocasiones la madre no puede amamantar debido a alguna situación particular, sin embargo eso no es motivo para que el momento del amamantamiento deje de ser un momento de vínculo entre la mamá y el bebé". El momento de la lactancia es único y debe ser preservado ya que tiene grandes beneficios desde lo afectivo. En ese sentido, los especialistas destacaron que ninguna experiencia es igual a otra y una de las cosas más importantes a la hora del amamantamiento del bebé es el vínculo que se genera entre quienes participan de ese momento.

Tuve dos hijas, la primera, prematura, en incubadora por varios meses. Me sacaba leche y la colocaba en botellas que me da daban en terapia.

Cuando nació mi segunda hija y mi ex suegra me vio dándole la teta, me dice: "Ahora sí, sos una mamá". La odié siempre!!! — andrea fernandez (@andifree) April 15, 2022

Desde hace un tiempo algunas mujeres comenzaron a visibilizar la problemática en torno a la idealización que se hace sobre la maternidad con el objetivo de crear consciencia sobre las exigencias impuestas a través de las redes sociales. Las publicaciones y comentarios se viralizan y toman entidad frente a un estereotipo que tiene mucha fuerza pero que hoy comienza a ser cuestionado.