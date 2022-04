Una médica renunció porque no le permitieron atender a un hombre que no podía pagar

“Recién me tuve que pelear con la enfermera y directora de la clínica. No me dejaban suturar a un hombre que se cortó el pie con una amoladora porque no lo podía pagar”. Así comenzó la publicación en Twitter de Florencia Barraza, una médica de 27 años de Buenos Aires.

La joven trabaja actualmente en el área de cirugías de un hospital público y hasta el jueves pasado hacía guardias de clínica médica en una institución privada, donde tuvo la pelea a la que hace referencia el tuit. Todo surgió a raíz de una disyuntiva: obedecer las órdenes de su directora o atender a una persona que no podía pagar.

Recién me tuve que pelear con la enfermera y directora de la clínica. No me dejaban suturar a un hombre que se corto el pié con una amoladora pq no lo podía pagar.

Lo suturé igual y renuncié. Prefiero siempre al estado antes que al vil empresariado

AGUANTE LA SALÚD PUBLICA! — Flor?? (@FlorBarraza17) April 14, 2022

Florencia decidió optar por el hombre que se había cortado el pie. Asistió al paciente y luego renunció a su trabajo, tal como lo explicó en Twitter: “Lo suturé igual y renuncié. Prefiero siempre al estado antes que al vil empresariado. ¡Aguante la salud pública!”.

Hasta este mediodía, la historia tenía más de 9.500 retuits y 108 mil me gusta. Allí Florencia relató la discusión con una de las autoridades de la clínica que derivó en su renuncia: "Cuando le dije a la directora que mi deber como médica era la asistencia sin importar los medios económicos que tenga el paciente, me dijo 'no, en los privados las cosas no funcionan así'".

Indignada ante la reacción de su jefa, la joven médica sentenció: "En los privados no se hace medicina, se hacen negocios y los productos son seres humanos".

Cuando le dije a la directora que mi deber como médica era la asistencia sin importar los medios económicos que tenga el paciente me dijo "no, en los privados las cosas no funcionan asi".

En los privados no se hace medicina, se hacen negocios y los productos son seres humanos. — Flor?? (@FlorBarraza17) April 14, 2022

Entre los miles de comentarios, hubo quienes apoyaron a la joven y quienes la criticaron, indicando que era una publicación más bien política o atacando el sistema de salud público. En uno de los mensajes se puede leer: “Pregunta, sin ánimo de ofender, si no te gusta la salud privada ¿por qué trabajas en una clínica y no en un hospital público? Si tanto deseas ayudar a las personas con necesidades en Formosa, Misiones, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Entre Ríos, etc. La salud pública es un desastre”.

Una de las usuarias que apoyaba la iniciativa de Florencia escribió: “La chica plantea una cuestión humana, que pasó por encima de lo económico que plantea el establecimiento de salud. Eso es de destacar”.

Unas horas luego de su primera publicación en Twitter, la joven médica subió una selfie en su cuenta de Instagram, donde escribió: "Llorosa y desempleada, pero con la conciencia tranquila".

"Gracias por todos los mensajitos hermosos, no pude responderlos todos porque no me da la vida, pero sí los leí todos y los sigo leyendo", expresó hacia quienes apoyaban su accionar.

Finalmente, hizo una salvedad: "A pesar de que nadie acá me lo dijo, quiero aclarar que mi tuit no fue una difamación hacia la clínica. No la nombré ni lo voy a hacer, fue una crítica al sistema privado de salud y al trato que tienen para con los pacientes".