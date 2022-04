Ante los casos de gripe en niños, ¿cuándo alarmarse?

Natalia Sánchez Zapponi, jefe de Guardia del hospital Notti, habló en MDZ Radio sobre los picos de casos de gripe que se registraron en la provincia. Dijo que semanas atrás tenían mil pacientes por día y hoy se redujeron a la mitad, de todos modos reconoció que se han adelantado las semanas epidemiológicas en relación a otros años. ¿Qué debemos saber en caso de que nuestros niños tengan síntomas?

Natalia Sánchez Zapponi no quiso hablar de brotes de gripe. Sino que "esto ocurre habitualmente. Sí es real que se han adelantado las semanas epidemiológicas y estamos viendo antes casos de gripe, pero no podemos catalogarlo aún como un brote. De hecho, en los últimos días bajó la cantidad de pacientes en la guardia, atendíamos a mil por día y hoy se han reducido en un 50% las consultas".

La doctora confirmó que si bien han disminuido los casos de covid, sigue habiendo, pero son escasos. De todos modos, contó que no pueden dejar de testear cuadros sospechosos, porque es una patología de denuncia obligatoria. Sumado a esto recordó que en otros países se están dando nuevos brotes de covid. "Entonces, ante la sospecha, hay que testear", insistió.

Sobre qué deben tener en cuenta los padres cuando sus hijos presentan casos de fiebre y síntomas respiratorios, la jefa de Guardia del Notti dijo que "lo más probable, en el 90% de los casos, es que sea un cuadro viral". Y aclaró: "Nosotros hacemos esa diferencia, entre cuadros virales y bacterianos. De los primeros, sólo se medican los síntomas, es decir la fiebre o tos, si la hubiese. Pero generalmente no requieren antibióticos. En esos casos se pide que se controle al niño, es clave que en 48/72 hs ceda la fiebre y los síntomas respiratorios, aunque pueden permanecer 'por 7 días".

Si esto no sucede, "hay que consultar con el médico, más en los niños, porque ahí quizás haya una bacteria. Para esto, primero se hace un examen físico, que nos va a arrojar cuál puede ser el diagnóstico, y en caso de que no sea así, se harán los estudios complementarios correspondientes (análisis de sangre, hisopado no solo de covid sino de otros virus respiratorios, radiografía de tórax, etc). Todo de acuerdo al criterio médico".

Finalmente, la doctora mencionó que hay virus que comparten síntomas gastrointestinales y respiratorios, se trata de virus que producen síntomas en dos aparatos del organismo. Estos, por ejemplo, pueden manifestarse con congestión nasal pero ser derivados del estómago.