La odisea de una docente con cáncer por las demoras de OSEP

Alicia Flores es una docente mendocina de 50 años que fue diagnosticada con cáncer de mama en agosto del año pasado. El tumor que tiene es sumamente agresivo y no puede continuar con las quimioterapias, ya que su condición clínica no lo permite. La primera semana de febrero su médico tratante solicitó una cirugía de urgencia que aún no fue concretada debido a las demoras por parte de la Obra Social de Empleados Públicos de Mendoza (OSEP).

La OSEP tiene a su cargo el cuidado de 400.000 mendocinos y mendocinas que aportan todos los meses para recibir una atención de salud digna y garantizar el derecho al acceso a la salud que menciona nuestra Constitución Nacional. A pesar de eso, la atención y los tiempos que maneja la obra social estatal no se condicen con los de los afiliados que se encuentran atravesando patologías cuyo riesgo de vida es altísimo y necesitan respuestas inmediatas.

"Nuestras patologías avanzan y las posibilidades de recuperación se acotan debido a los plazos laxos que manejan auditores y los encargados de autorizar las prácticas quirúrgicas", explicó la docente.

Alicia tuvo cáncer de mama por primera vez en el año 2010, luego de una serie de tratamientos que incluyeron radioterapia y quimioterapia logró superar la enfermedad y volver a sus actividades cotidianas. Desde ese momento, realizó los controles indicados por su médico de cabecera para asegurarse de que la enfermedad no volviera a quitarle el sueño pero en agosto del año pasado, durante uno de los controles anuales se encontró con la noticia que menos esperaba escuchar...la enfermedad había vuelto. A partir de ahí, las consultas médicas, estudios, miedos y angustias comenzaron a ser parte de su cotidianidad. El tumor en una de sus mamas crecía rápidamente y el inicio de la quimioterapia era inminente.

En noviembre comenzó la quimioterapia pero en medio del proceso le diagnosticaron una neutropenia febril que provocaba una insuficiencia de glóbulos blancos y luego de tres internaciones tuvo que suspender las sesiones. A partir de ese momento, los médicos tratantes optaron por solicitar una cirugía urgente que se viene postergando debido a la burocracia de la obra social de los empleados estatales.

"El pedido médico se realizó el 9 de marzo y fue autorizado por auditoría oncológica de OSEP dos días después, sin embargo, llegó una sola prótesis y la cirugía se sigue demorando", dijo Alicia y agregó: "Los tiempos en mi caso son escasos ya que el tumor que tengo crece rápidamente y mi vida está en riesgo".

A la demora en la cirugía y la entrega de los insumos médicos se suma la falta de cobertura total del procedimiento, razón por la cual, la docente pidió la intervención de la representante de la Defensoría Oficial de Pobres y Ausentes quien presentó un escrito a OSEP solicitando la eximición de pago del coseguro para la adquisición de los materiales necesarios para la cirugía reconstructiva mamaria bilateral post mastectomía.

Mientras los plazos se dilatan, la esperanza de Alicia se diluye dando paso a un sentimiento de impotencia y bronca debido a todos los trastornos y situaciones que transitan los pacientes que necesitan respuestas urgentes por parte de la obra social. "Nuestras patologías avanzan y las posibilidades de recuperación se acotan debido a los plazos laxos que manejan auditores y los encargados de autorizar las prácticas quirúrgicas", explicó la docente.

"No puedo creer el manoseo y la manera en que tratan a los pacientes, llevo dos meses en la misma situación y mi caso es uno de muchos...toda la demora que se está dando es por una cuestión de dinero, no tienen en cuenta que mi vida está en riesgo y que los tiempos son escasos", destacó Alicia.

Otro de los aspectos que denuncia la docente es que OSEP no le permite realizar la cirugía con el médico que la atiende desde hace años a pesar de ser prestador de la obra social. "No tienen en cuenta la relación médico-paciente y la importancia que tiene el seguimiento médico en estos casos. El médico que me atiende desde mi primer diagnóstico en 2010 y conoce a la perfección mi historia clínica no puede ser quien realice la cirugía a pesar de ser prestador de OSEP", destacó y agregó: "Los auditores me explicaron que la cirugía se realizará en el Hospital El Carmen por un tema de costos".

MDZ consultó a OSEP sobre el estado de situación de la cirugía y desde la obra social explicaron que los insumos para realizar el procedimiento llegaron el día de ayer y que en breve se contactarán con la afiliada para poner fecha a la cirugía.