"Terran", el robot argentino para la aplicación selectiva de agroquímicos

Terran es un robot desarrollado por la empresa argentina Plantium impulsado por energía eléctrica que utiliza inteligencia artificial para identificar malezas y hacer una aplicación selectiva de los agroquímicos. La firma instalada en Villa Constitución, en la provincia de Santa Fe, lleva adelante este desarrollo que permite un ahorro de hasta el 80% en herbicidas y maximizar la efectividad de su aplicación.

El ingeniero agrónomo Ulises Cammaratta brindó una entrevista a la FM 99.9 de Mar del Plata que reproducimos en exclusiva para MDZ, donde dio detalles al respecto de esta innovación que utiliza la última tecnología: "Es un desarrollo totalmente nacional, estamos en Villa Constitución haciéndolo hace un par de años con el barral de pulverización selectiva con base de inteligencia artificial. Es decir, que reconoce las malezas y les aplica sólo a ellas, ahorrando un 80% el uso de agroquímicos". Así mismo indicó: "Considero que es una transición a la disminución del uso de agroquímicos y cambiará el paradigma de como se pulveriza en el campo. Se puede entrar a los lotes de manera más seguida con menos productos y puntualmente sobre las malezas".

Cammaratta describe a este vehículo de configuración futurista como un producto que, si bien aún no está disponible en el mercado, pretenden que en el futuro no sea una maquinaria inaccesible para los productores: "El valor no está fijado pero estamos trabajando para disminuir el precio de los componentes y que sea una tecnología asequible. El uso de agroquímicos en la producción agropecuaria tiene un peso grande y disminuyendo esa variable, se hace una producción más eficiente. Se pueden aplicar puntualmente aquellos productos que por costo no se pueden aplicar".

Por increíble que parezca, en una Argentina cuya moneda propia no tiene valor, con ingentes problemas de abastecimiento de combustibles, y con un Gobierno de doble comando pleno de contradicciones, la pasión por crear, innovar y progresar es un dato clave de nuestra cultura, y así lo manifiesta este increíble avance de la tecnología.

Señala Cammaratta que, si bien el desarrollo de Terran se pensó de forma inicial para un tipo específico de cultivo, se puede adaptar a las características de lo que cada producción agropecuaria necesite: "Es un equipo modular que puede ser escalable. Hoy podemos pensar en el cultivo de soja o maíz, pero puede servir para un viñedo y se puede adaptar a distintas producciones a futuro".