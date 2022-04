Es modelo, no puede sonreír y usa su fama para visibilizar la enfermedad rara que padece

Tayla Clement, de 24 años, es conocida como "la chica que no puede sonreír". Oriunda de Nueva Zelanda, esta joven sufre una extraña enfermedad que afecta a 1 de cada 50 mil personas: síndrome de Moebius. La joven decidió dejar de lado las burlas y darle un propósito a su enfermedad, convirtiéndose en modelo de Zebedee, una agencia de talentos que tiene la inclusión como bandera. Con este contrato, Clement espera ser el ejemplo que ella no tuvo cuando crecía.

El síndrome de Moebius es una diplejia facial congénita que afecta la falta total de desarrollo o una forma defectuosa de los núcleos craneales VI y VII. Estos nervios son los encargados de dar movimiento a los músculos faciales y oculares, por ello, las personas afectadas por esta enfermedad presentan una parálisis en párpados, cejas y labios, también conocido como "la cara sin sonrisa".

Clement compartió en sus redes sociales la noticia de que firmó el contrato con la agencia de modelaje y contó que durante muchos años -prácticamente toda su adolescencia- sufrió bullying y exclusión por parte de sus compañeros de colegio. "Que te hagan bullying por algo con lo que nac{es, algo que no tendrías que sentir la necesidad de cambiar, pero por las inseguridades de otros, te hace sentir que no sos lo suficientemente buena o valiosa como para simplemente ser así y te hace querer cambiar, es traumático", escribió en un posteo de Instagram.

Tayla Clement a los 11-12 años en la foto de la izquierda y 24 a la derecha.

Contó que le hicieron bullying toda la primaria y que creyó que después de su "operación de sonrisa" eso cambiaría. La foto de la izquierda es del día que salió del hospital tras la cirugía. Había depositado todas sus esperanzas en esa intervención quirúrgica pero el resultado fue completamente el opuesto. Los cuatro años que siguieron fueron peores. "No solo era llamada fea o desagradable, la gente llevaba bolsas de plástico a la escuela y me decía que me las pusiera en la cabeza porque nadie quería verme", escribió en la red social. Incluso, comentó que los profesores la ignoraban solo porque no podía sonreír.

"Pasé muchos años haciéndome pequeña para beneficiar las inseguridades de otros y mientras agradezco las experiencias que pasé para estar en la posición que estoy hoy, sería todo para nada si no te dijera que tú eres suficiente de la manera que eres. Siempre habrá gente que te dirá que no puedes, no debes o no eres lo suficientemente buena o valiosa, porque siempre habrá gente insegura en el mundo. Pero te lo digo ahora mismo, tú eres perfectamente brillante de la forma que eres, tú estás aquí por una razón, hay espacio para todos nosotros en este mundo para traer nuestra propia y única llama en la sociedad, y si alguien trata de decirte otra cosa, levanta tu cabeza y sigue adelante, porque tu confianza y sentido de ti mismo siempre ganará a su inseguridad", escribió en un posteo.

Después de todos estos años, Clement decidió que ella sería la modelo que hubiese querido ver en las revistas y en la televisión cuando era niña. Por medio de historias de Instagram, donde posee más de 26 mil seguidores, expresó que espera empoderar e inspirar a otros y ser el cambio que quiere ver en el mundo.