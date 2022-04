Científicos confesaron por qué abandonan las becas de Conicet

El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en Argentina. Cientos de profesionales que terminaron su carrera de grado y deciden continuar con sus estudios de posgrado e ingresar al mundo de la investigación postulan para becas que otorga el organismo, sin embargo, muchos se quedan a mitad de camino debido a las dificultades que conlleva formarse o ser investigador.

Una usuaria de la red social Twitter publicó un hilo que contiene los diferentes motivos que llevaron al abandono de sus becas o ingresos a carrera. El hilo se viralizó rápidamente y muchos coincidieron son los análisis vertidos por los usuarios, entre los que se encontraban la frustración de los becarios en cuanto a los procesos solitarios debido a la falta de acompañamiento por parte de los directores de beca, las oportunidades laborales que se abrieron en el sector privado y son incompatibles con las becas; entre otros.

Dejaste CONICET en algún momento de tu carrera?

Querés contar cuándo y por qué? En qué área estabas?



Hacemos hilito? (RT?)



Empiezo: dejé en mi postdoc en bio molecular cuando terminé de decidir que me interesaban más otros rumbos. No me cerraba la idea de entrar a carrera. — Guadalupe Nogués (@uadlup) March 31, 2022

"Renuncié a la beca de doctorado porque sentía que no tenía rumbo, no tenía dirección de mi director y me sentía una inútil. Sentía que estaba perdiendo el tiempo, desperdiciando recursos y lo que hacía nunca le iba a servir a nadie", dijo una de las usuarias.

Otro de los comentarios vertidos en la red social fue: "Me doctoré, tuve beca doc y postdoc. El director elegido falleció en el medio. Me pusieron una directora con la que no congenié. Finalmente me di cuenta que me aburre escribir papers, no soy persona de escritorio pero me gusta dar clases. El año pasado me federé en tenis. Ahora soy más feliz, destacó otra usuaria.

Cabe destacar que las becas son aprobadas o denegadas por Resolución del Directorio del Conicet y tienen una duración determinada para cada tipo, en función de los objetivos perseguidos. Una vez otorgada la beca, el investigador en formación recibe un estipendio mensual que, dependiendo del lugar de trabajo, oscila entre los 62.465 y los 83.387 pesos. En el caso de las becas de posdoctorado que otorga el Conicet, los montos van desde 75.396 a 103.243 pesos.