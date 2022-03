Revictimización y punitivismo: límites que se desdibujan en redes

El caso de la mujer que fue abusada por 6 jóvenes a plena luz del día en Palermo despertó la bronca de toda una sociedad que se ve atravesada por esta problemática cada vez más habitual y una serie de debates acerca de la viralización de los datos personales de los implicados. Las publicaciones realizadas por los usuarios de redes sociales tuvieron como denominador común el pedido de justicia para la víctima, pero también la necesidad de un castigo para los acusados de violación.

La información divulgada en casos de abuso sexual debe priorizar en todos los casos la identidad de la víctima, la cual tiene derecho a preservar su intimidad, a resguardar su privacidad, su dolor y la forma de transitarlo, y por sobre todo, tiene derecho a seguir su vida.

"La víctima ha pasado un momento terrible pero para muchas lo peor viene después con la reacción social que se genera y con un Poder Judicial que tiende trampas y termina amparando a los abusadores", reflexionó el médico psiquiatra Héctor Stola.

Al respecto de la viralización del caso en las redes sociales, Vanina Escales, comunicadora y miembro del Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), destacó: "Es muy importante no dar datos que puedan hacer identificable a la persona que sufrió el abuso, porque sabemos las cuotas de estigmatización que recaen sobre quienes fueron victimizadas y, otra vez, tiene derecho a la intimidad y a contar, o no, lo que le pasó".

La sensibilidad del caso abarca distintas aristas, desde el protocolo aplicado a la víctima sumado a un proceso legal que muchas veces se dilata y termina revictimizando a la persona, hasta el tratamiento informativo que puede resultar perjudicial para las partes involucradas.

Las redes se hicieron eco de lo sucedido

Respecto de la bronca desatada en redes sociales, la comunicadora explicó: "Que tengamos que seguir saliendo a decir basta a las violencias machistas es hartante. La pregunta es como hacemos para transformar la bronca en estrategia, transformar la bronca en cuidado sororo, hacer espacios vivibles para todas y todos".

En el caso de los 6 jóvenes acusados de violación, la información divulgada en redes fue diversa, desde pedidos de pena de muerte hasta la difusión de datos personales de las familias de los imputados. "Pienso que tenemos la tradición de Madres y Abuelas, por eso los pedidos de pena de muerte y linchamiento nos hacen retroceder en los acuerdos democráticos. Ahora, pensemos que probablemente la joven tiene redes sociales, ¿cómo va a trabajar su dolor con la mediatización de su ataque?, ¿tiene herramientas? Creo que primero hay que pensar en ese dolor y en ella, antes que en nosotras y nuestra bronca, eso también es salir del individualismo hacia redes colectivas", agregó.

Otra cosa, sobre las IMAGENES, no deberian mostrar jamas las fotos de las victimas, a menos que ellxs puedan decidirlo. Pero tambien hay que saber que mostrar la cara de los imputadxs puede entorpecer los procedimientos judiciales. — Gala Abramovich (@galaabramovich) March 1, 2022

"El Estado debería tener los suficientes mecanismos a disposición para acompañar a la víctima, esto sucede a veces con deficiencias, por eso también hay organizaciones sociales que también lo hacen", destacó Escales.

Las estadísticas de casos de abuso sexual son escasas y el nivel de denuncia de agresiones sexuales es muy bajo. Según los especialistas, algunos de los motivos se vinculan a los procesos a los que son sometidas las víctimas. "Si la persona decide denunciar se tiene que entregar al sistema de justicia, que le va a preguntar muchas veces qué pasó y muchas no le va a creer... Las demandas de una justicia transfeminista parten también de ahí" y agregó: "Lo mejor sería nunca llegar a esta instancia, que no pasara más, para eso necesitamos más educación sexual integral, no la que dan para prevenir embarazos, sino una educación basada en el respeto mutuo, que transforme las violencias patriarcales desde los micromachismos en adelante".