Este es el deporte favorito que Bill Gates practica en su tiempo libre

Muchas personas suelen pensar que los deportes consumen el tiempo que se puede invertir en trabajar, o simplemente ponen la excusa de no tener tiempo para no hacerlos. Pero la realidad es que se trata de una actividad necesaria para poder distraer la mente de los problemas y la rutina, y mantener al cuerpo en buen estado. O al menos eso es lo que Bill Gates considera.

Aunque no siempre pensó así, de sus veinte a sus treinta años solamente se enfocó en el trabajo. No hacía otra cosa que pensar, respirar y vivir para el trabajo. Y si bien no le fue nada mal, hoy en día se da cuenta que el equilibrio es la clave para llevar una vida sana y feliz, sobre todo feliz.





¿Cuál es el deporte favorito de Bill Gates?

Bill Gates ha jugado tenis toda su vida, pero a diferencia de simples mortales como nosotros, puede llegar a tener un partido contra Roger Federer. Aunque no en un Grand Slam sino en un acto de recaudación de fondos para su fundación.

Al fundador de Microsoft le gusta mantenerse activo yendo a las canchas de tenis en su tiempo libre. También es fanático del circuito profesional y frecuenta los torneos internacionales de tenis.

El tenis ayuda a tener un cuerpo sano para una mente sana. Los efectos mentales beneficiosos de los deportes a esta altura no necesitan explicación. Y un partido de tenis con un socio comercial también es un buen pretexto para tener una buena plática de negocios después.



Fuente: Inc. Magazine

Bill Gates también disfruta viajar

Cuando se viaja a nuevos destinos, todos los sentidos se aceleran para procesar las nuevas cosas que se ven. Personas, olores, colores, culturas: todos los estímulos penetran por tus poros y muchas veces conducen a la “sabiduría de vida”.

Un viaje a África en 1993 realmente cambió la vida de Bill Gates. En Tanzania, Kenia y Congo, quedó tan impresionado por lo que vio y escuchó, que su viaje dio origen a su fundación. Con esta organización benéfica, Bill y Melinda, su ex esposa, tienen como objetivo mejorar la atención médica para la población mundial y reducir la pobreza, incluso a través de una mejor educación y brindando acceso a la tecnología a más personas.

Por ejemplo, la Fundación Bill y Melinda Gates invirtió miles de millones en el desarrollo de una vacuna contra el coronavirus. Desde 1994, el magnate de Microsoft ha invertido aproximadamente 30 mil millones de dólares en su fundación.

¿El hilo común entre los pasatiempos de Gates? Aprendizaje activo continuo para mantener su cuerpo y su mente saludables.