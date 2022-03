El streamer Coscu fue tajante al referirse a Will Smith y las redes se volvieron en su contra

El conocido streamer Martín Pérez Disalvo tomó partido en la guerra que está dividiendo a todo el internet y se posicionó del lado del comediante Chris Rock.

Todo comenzó en la noche del domingo 27 de marzo cuando en el evento más importante de Hollywood, los Oscar, el reconocido actor Will Smith le pegó una cachetada al comediante Chris Rock, que había realizado un chiste sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett.

Dentro de este contexto, el influencer publicó un tweet esta tarde comentando "Perdónenme pero yo soy team Chris Rock". Este tweet generó mucha polémica y decidió comentar más sobre su opinión en un comentario que seguía: "De hecho will smith inicialmente se ríe del chiste. Esta todo improvisado podes equivocarte, son unos oscars, son colegas y por lo que contaba Chris rock mas que eso tmb. Como vas a humillarlo así… el chiste fue malo y totalmente desafortunado, pero fue con mala leche? Lo dudo".

De la misma manera, luego publicó un video del locutor deportivo Stephen Smith hablando sobre el tema.

Obviamente por lo polémico de la publicación, muchos se mostraron en contra de su postura, marcándole su error y muchas veces insultándolo.

Otro usuario rescata "Que hagan chistes de tu papa con alzheimer a ver si te cae bien".

Finalmente, un usuario le dio la razón a Coscu argumentando que se debería haber arreglado en privado, a lo que el streamer le responde "eso es de lo que estaba hablando".

El cantante de The Strokes, Julian Casablancas, también mostró su opinión sobre el tema. Luego de generar mucha polémica luego de su presentación en el Lollapalooza Argentina, se mostró a favor del comediante Chris Rock por medio de su Instagram:

"Estoy desanimado porque nadie defendió a Chris Rock en el momento y después, Will Smith debería haber tratado de enfrentarse a Eminem y al Dr. Dre de la misma manera... ¿no es el trabajo de Chris Rock (!?) burlarse de la gente en el público, muy raro. Felicidades a Will Smith por traer un millón de veces más atención a lo vergonzoso de su esposa que nadie hubiera sabido de otra manera. Will Smith ha sido una mierda (pero sigue estando lleno de sí mismo) desde el Día de la Independencia... por supuesto, los actores y las megacelebridades defienden a sus alces, supongo...(no todos, lo sé, pero aún así) desearía estar allí para defender a Chris Rock, no sé, tal vez se vea mal porque soy blanco o lo que sea, pero Chris Rock es un tipo delgado y Will Smith se entrenó para una película de boxeo por un año, así que siento que fue solo un acto de intimidación: tratar de redimir sus problemas de celos de Tupac (?) Con el pretexto de ser un héroe falso que necesita controlar la ira... podría necesitar tratamiento mental, no sé, o simplemente retirarse por el por el bien de la calidad general de la película", remató el líder de The Strokes.