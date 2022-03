"Mas 1.000.000 vehículos hay en resistencia y yo vengo a chocar contra mi ex", contó Alexis García en un tuit al que miles respondieron con anécdotas similares -o no, pero también ligadas con choques absurdos y ex-. Vive en Resistencia donde según un informe de Todo Riesgo, en realidad en Resistencia hay poco menos de 120.000 vehículos.

Alguien contó, por ejemplo, de un amigo que chocó consigo mismo. Imposible salvo por el pequeño detalle de que la anécdota sólo hace referencia a la titularidad de los autos. "Yo conozco a uno que se chocó a si mismo...había vendido el auto y no lo transfirió, y se lo encontró en una esquina...pum".

No faltaron las chicanas políticas

Y otro más compartió una anécdota con un ex: "Alguna vez me pasó algo similar. 45000 personas en el Atahualpa, partido de la tri, y justo viene mi ex con su nueva pareja y se sientan en el asiento de atrás".

"Debe haber sido el famoso hilo rojo", comentaban varios haciendo referencia a una expresión de dela mitología asiática según la cuál hay un lazo que une a las almas gemelas.

Los memes estuvieron a la orden del día antes y después de la respuesta de la ex

El tuit de Alexis se viralizó y tardó 6 horas en llegar a la otra protagonista de la historia: su ex. Macarena no dudó en responder: "Decí que chocamos no más, peor hubiese sido volver".

Contó que chocó con su ex y la respuesta de ella se hizo viral

Y entonces -nunca falla- se abrió una polémica: ¿Quién humilló a quién? ¿Sigue habiendo una historia pendiente entre ambos? "Encima que lo choca lo humilla, un poco de respeto che!", dijo alguien. "Nah, imaginá que él nada más dijo 'ex', y si la que es escribió si es ella, nada más se vino a identificar, parece que siendo ex aún anda pendiente de lo que escribe él . Eso es un problema de ella", replicó alguien insinuando que ella todavía tiene interés en él (de hecho, esta persona lo especificó su teoría en otra respuesta).