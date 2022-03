El Gobierno evalúa volver al uso optativo del barbijo en las calles de Mendoza

En Mendoza, el Gobierno quiere que la vida pre-pandemia vuelva lo antes posible. El uso optativo de barbijo para la población en general está siendo evaluado por el Ministerio de Salud y así lo reconoció la titular de la cartera sanitaria este martes en una conferencia de prensa, en un contexto donde los casos de coronavirus son cada vez menos.

Ante la consulta sobre la utilización no obligatoria del tapabocas en las calles, Nadal informó que "es una posibilidad, hay que mirar en la estacionalidad en la que estamos, que es la entrada del invierno. No obstante, la obligatoriedad para las personas que son de riesgo es lo mejor ya que es una barrera real de contagio y de transmisión, sobre todo en los lugares donde hay muchas personas, de eso no hay discusión. Pero por ahora, la obligatoriedad se mantiene".

Además, sobre el uso optativo dentro del colegio en todos los niveles, incluyendo también a los docentes y celadores, la funcionaria destacó: "La decisión de que el tapabocas sea optativo en las instituciones educativas está siendo altamente vigilada, para ir viendo de qué se tratan los brotes. Por salud integral, les damos la posibilidad, es importante tener rostro descubierto para la vinculación niño-docente".

Luego fue consultada por el uso del barbijo en el ámbitro del transporte público. "La recomendación desde el Ministerio de Salud, siempre será utilizar el tapabocas. Es una barrera mecánica, siempre recomendaremos que las personas lo usen, sobre todo los que tienen mayor riesgo de contagio", reiteró. A lo que agregó: "Seguimos con la obligatoriedad porque el desafío es cortar la transmisión".

Nadal anunció este martes que la vacunación antigripal comenzará en Mendoza este viernes y el primer grupo que será inmunizado es el de los profesionales y trabajadores de la salud. Luego, se procederá a avanzar con los mayores de 65 años y personas que presenten factores de riesgo al contagiarse. La provincia, por su parte, registra casos de influenza H3N2, la ministra aseguró que del último estudio, "10 casos son de gripe y 2 de coronavirus".