Con aumento confirmado: cuánto cobra un playero en abril 2026
Los trabajadores de estaciones de servicio cobran en abril con suba salarial. Cómo quedaron los sueldos por categoría.
Los trabajadores de estaciones de servicio cobran en abril los sueldos de marzo 2026 con un aumento del 4%, según la última paritaria del sector. Con esta actualización, los ingresos superan el millón de pesos y varían según la categoría, el tipo de tarea y la modalidad de trabajo.
Paritaria de estaciones de servicio: cómo fue el aumento
El acuerdo salarial fue firmado por el sindicato del sector y las cámaras empresarias a comienzos de marzo. Estableció un incremento total del 8%, dividido en dos tramos:
- 4% aplicado a febrero
- 4% aplicado a marzo
De esta forma, se cerró la paritaria 2025-2026 con una recomposición que busca acompañar la inflación.
Además, las empresas se comprometieron a pagar los aumentos incluso antes de la homologación oficial, algo clave en un contexto donde los acuerdos suelen demorarse.
Cuánto cobra un playero en abril 2026
Con la última actualización, el salario básico de un operador de playa queda en:
- $1.350.389 mensuales
- $51.938 por jornada
- $6.492 por hora
Estos valores corresponden al mínimo del convenio y pueden ser mayores según cada empresa.
Escala salarial completa: cuánto gana cada puesto
Los sueldos básicos por categoría quedan de la siguiente manera:
- Encargados: $1.401.901 por mes
- Administrativos: $1.372.530
- Operador de servicio: $1.368.014
- Operador de playa: $1.350.389
- Operador auxiliar: $1.312.961
- Conductor: $1.340.735
- Operador de interior y anexos: $1.235.047
- Sereno: $1.346.880
Qué adicionales pueden cobrar
Al sueldo básico se le suman distintos extras que pueden elevar el ingreso final:
- Presentismo: +8% por asistencia perfecta
- Manejo de fondos: +8% para quienes trabajan con dinero
- Antigüedad: +1% por cada año trabajado
Cuándo se define el próximo aumento
El sector volverá a negociar salarios después del 15 de abril, cuando comenzará una nueva ronda paritaria. Allí se definirá si hay nuevos incrementos en los próximos meses.