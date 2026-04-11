Con aumento confirmado: cuánto cobra un playero en abril 2026

Los trabajadores de estaciones de servicio cobran en abril con suba salarial. Cómo quedaron los sueldos por categoría.

Los trabajadores de estaciones de servicio cobran en abril los sueldos de marzo 2026 con un aumento del 4%, según la última paritaria del sector. Con esta actualización, los ingresos superan el millón de pesos y varían según la categoría, el tipo de tarea y la modalidad de trabajo.

estaciones de servicio ypf (2).JPG Los playeros conbran con aumento en abril de 2026 tras un acuerdo salarial. ALF PONCE / MDZ Paritaria de estaciones de servicio: cómo fue el aumento El acuerdo salarial fue firmado por el sindicato del sector y las cámaras empresarias a comienzos de marzo. Estableció un incremento total del 8%, dividido en dos tramos:

4% aplicado a febrero

4% aplicado a marzo De esta forma, se cerró la paritaria 2025-2026 con una recomposición que busca acompañar la inflación.

Además, las empresas se comprometieron a pagar los aumentos incluso antes de la homologación oficial, algo clave en un contexto donde los acuerdos suelen demorarse.

Cuánto cobra un playero en abril 2026 Con la última actualización, el salario básico de un operador de playa queda en: